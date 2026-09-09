Los terrenos de As Raíñas quedan fuera del traslado de la Sareb a Casa 47

La Sociedad de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb) está realizando el traslado de sus bienes a la nueva entidad estatal de vivienda pública Casa 47, cuyo nombre es una referencia al artículo 47 de la Constitución Española de que todos los ciudadanos tiene derecho a una vivienda digna y de calidad y la obligación de los poderes públicos a promover las condiciones necesarias. En Moaña los 1.974 metros cuadrados que tiene la Sareb dentro del plan parcial de A Xunqueira A-2 en As Raíñas, que se quedó tras la crisis del ladrillo, esperan por una solución para construir vivienda pública, pero el camino no es fácil. Los terrenos no han pasado a Casa 47 en esta selección con los criterios que fijó la entiad pública, como intenta conseguir la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, paradarles un destino para vivienda pública.

Tras fracasar la oferta de cesión gratuita de estos terrenos que realizó la Sareb en marzo al Concello y que el gobierno local rechazó al considerar que se debían de ofrecer al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) de la Xunta por tener la competencia para vivienda, el gobierno de Leticia Santos recibió las críticas de la oposición por perder una oportunidad. La alcaldesa intentó una reunión a tres bandas con Sareb y Xunta para buscar una solución pero el IGVS rechazó los terrenos, y así se lo trasladó en una reunión sin publiciodad con la regidora, al no estar clasificadoscomo suelo urbano consolidado por lo que no eran aptos para la promoción de vivienda protegida directa. Tampoco se comprometió a promover la construcción de vivienad pública si el Concello aceptaba los terrenos y los desarrollaba, por lo que para el Concello era un riesgo económico y de trabajo muy elevado. Leticia Santos siguió los contactos con la Sareb, que se mostró a favor de mantener una reunión y tras el regreso de las vacaciones de agosto, la regidora les volvió a remitir un correo con esa reunión pendiente al que respondió la Sareb solicitando información sobre quienes estarían. Santos les confirmó la negativa de la Xunta y que estarían ella con los dos tenientes de alcaldesa, el asesor jurídico y el arquitecto técnico.

La Sareb confirmaba ayer que mantiene la propuesta de cesión gratuita a la administración pública que tenga interés, incluido el Concello y que fue Casa 47 quien delimitó el perímetro de activos de la Sareb que forman parte del traspaso.

Ahora sólo cabe esperar a esa reunión del Concello con la Sareb y concretar si estos terenos podrían o no entrar en los planes de construcciómn de vivienda públcia en Moaña. Este suelo tiene capaciad para 292 viviendas y está perfectamente ubicado, junto a dos colegios, en línea de playa, cerca del centro urbano y al lado del nuevo centro de salud.

Desde el PSOE siguen las críticas a la alcaldesa. Su portavoz, Mario Rodríguez, asegura que la única política de vivienda del gobierno local se explica por el reloj electoral de la alcaldesa y no por el interés del municipio: «Leticia Santos tiene una fecha electoral en la cabeza y la está pagando con los bolsillos de los moañeses. La prisa es suya; la factura, de todos.»

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Asegura que lo único que este gobierno ha firmado de verdad es un préstamo en un banco, en relación a los 7,3 millones para financiar la construcción del edificio de Sisalde que albergará el auditorio, 10 pisos de alquiler social y el archivbo municipal. Critica que el gobierno lleva meses pasando el expediente de As Raíñas de una administración a otra «sin poner nunca nada de su parte»: primero pidiendo que la Sareb cediese los terrenos al IGVS, después dando por rota la vía autonómica en cuanto le pidieron urbanizar, y ahora reclamando una reunión con Casa 47 para que sea la empresa pública estatal quien asuma la cesión y construya. Dice que hablar con Casa 47 está bien pero es irresponsable pretener que el Estado resuelva todo mientras el Concello no se implica en nada.