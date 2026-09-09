Soledad, desapariciones, salud mental y hasta extraterrestres en la tercera jornada de la Sección Oficial del FICBueu

La Sección Oficial del FICBueu llega a su ecuador con la proyección de cinco nuevos cortometrajes procedentes de Galicia, China, Canadá, Reino Unido y Francia y en el coloquio con el público estarán dos cineastas chinos: Hanxiong Bo y Mushi Cai.

La sesión se abrirá con «El cuerpo de Cristo», de la gallega Bea Lema. Es una adaptación de la historia con la que ganó el Premio Nacional del Cómic 2024. Una exploración sobre la salud mental, centrada en una madre que intenta hacer frente a su enfermedad en una sociedad católica y patriarcal. El cortometraje se construye con una técnica singular y compleja: el bordado de los fondos, tejidos a mano uno por uno y luego escaneados,y la animación en 2D de los personajes, con un estilo que recrea el efecto de la puntada.

La siguiente película es «No knows I disappered» (Nadie sabe que desaparecí), del director chino Hanxiang Bo. Una mujer emprende la búsqueda de una anciana desaparecida y a la que cuidaba. Una aproximación al reverso oscuro de la transformación económica y social del gigante asiático, en un contexto de creciente control y vigilancia por parte del estado.

El Cuerpo de Cristo / FICBueu

El tercer cortometraje de la sesión de este miércoles llega desde Canadá: «A sotf touch» (Demasiado blanda), de la directora Heather Young. La protagonista es una anciana de 81 años, sola y con graves problemas de salud. La directora la muestra en su rutina diaria, que incluye una gran cantidad de pastillas, desplazarse en un vehículo de movilidad adaptada o dormir con máscara de oxígeno. En esa rutina también figuran los constantes mensajes que le envía a una amiga a la que prestó dinero y de la que no vuelve a saber nada.

La siguiente historia que propone el FICBueu para este miércoles es «Mother and Ulysses» (Madre y Ulises), una producción de este mismo año dirigida por la china Mushi Cai y afincada en Reino Unido. Esa madre es Anna, una mujer solitaria de la que solo intuimos que no tiene relación con su hijo Stephen. Ese hijo es director de cine y «Ulysses» es su última película. La razón de ese distancia física y emocional es la decisión del Stephen de seguir una carrera artística. La visita de un admirador de la obra de su hijo la impulsa finalmente a acudir a una sala de cine para ver esa nueva película. Un éxito de crítica... pero no necesariamente de público.

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El cierre de la jornada del miércoles será «Our land of enchantment» (Nuestra tierra encantada), una producción francesa dirigida por Annabelle Amoros. Una historia que llevará al público hasta Roswell, una ciudad de Nuevo México (Estados Unidos) famosa por ser el lugar en el que supuestamente se estrelló una nave extraterrestre en 1947. Una localidad en medio del desierto que vio en esa historia una oportunidad para convertirse en un destino turístico, con visitantes que se pasean con antenas fluorescentes y toda clase de disfraces o donde circulan coches con forma de ovni.