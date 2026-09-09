Con la salud mental puesta en marcha en Moaña
La localidad acoge este domingo la andaina "Mente en marcha" organizada por la Asociación DOA de Salud Mental con el Concello dentro de los actos con motivo este jueves del día mundial de prevención del suicidio
La andaina «Mente en marcha», que organiza la Asociación DOA, con centro asistencial en Vigo, Cangas y programación también en Moaña, nace con el objetivo de promover la salud mental, combatir el estigma y fomentar la participación y la inclusión social a través de una iniciativa abierta a la ciudadanía. La andaina será este domingo, dentro de los actos programados durante todo el mes coincidiendo con la celebración este jueves del día mundial de prevención del suicidio. Partirá a las 10:00 desde el palco de Moaña, tal y como se anunció en la presentación llevada a cabo en la mañana de este miércoles en el Concello de Moaña, y recorrerá unos 6,5 kilómetros hacia San Bartoloméu, O Con y regreso, a lo largo del paseo para disfrutar de la actividad de manera tranquila y compartida, señala la edil de Benestar Social, María Sanluis, presente en el acto con otros compañeros de gobierno y responsables de DOA.
«A proposta pretende converter o execicio físico e o encontro entre persoas nunha oportunidade para falar de saúde mental con naturalidade e lembrar a importancia de coidarnos, tanto física como emocionalmente», añade la edil que asegura que desde el Concello cuentan con un psicólogo en prevención del suicidio y otro con DOA para postvención «que funciona muy bien».Recuerda que cada vez hay más gente joven que llama a los números de ayuda y que la conducta suicida en Galicia es muy alta.
La andaina será también una actividad festiva. Habrá sorteos de productos y experiencias, música en directo, karaoke y avituallamiento de agua, fruta y bocadillo al final del recorrido.
La previsión es que la marcha parta a las 10:15 y que cuando salga la persona designada por la organización para cerrar la prueba a las 10:30, no podrá incorporarse nadie más. El circuito está bien señalizado y las inscripciones para participar, con un precio de 8 euros, se pueden realizar hasta el viernes, de 11:00 a 13:00, en la sede de DOA en la calle Romil de Vigo y el sábado, de 11:00 a 13:00 en el Concello de Moaña, así como el propio domingo, de 08:00 a 10:00 delante del palco de música. n
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