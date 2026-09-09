Con la salud mental puesta en marcha en Moaña

La andaina «Mente en marcha», que organiza la Asociación DOA, con centro asistencial en Vigo, Cangas y programación también en Moaña, nace con el objetivo de promover la salud mental, combatir el estigma y fomentar la participación y la inclusión social a través de una iniciativa abierta a la ciudadanía. La andaina será este domingo, dentro de los actos programados durante todo el mes coincidiendo con la celebración este jueves del día mundial de prevención del suicidio. Partirá a las 10:00 desde el palco de Moaña, tal y como se anunció en la presentación llevada a cabo en la mañana de este miércoles en el Concello de Moaña, y recorrerá unos 6,5 kilómetros hacia San Bartoloméu, O Con y regreso, a lo largo del paseo para disfrutar de la actividad de manera tranquila y compartida, señala la edil de Benestar Social, María Sanluis, presente en el acto con otros compañeros de gobierno y responsables de DOA.

«A proposta pretende converter o execicio físico e o encontro entre persoas nunha oportunidade para falar de saúde mental con naturalidade e lembrar a importancia de coidarnos, tanto física como emocionalmente», añade la edil que asegura que desde el Concello cuentan con un psicólogo en prevención del suicidio y otro con DOA para postvención «que funciona muy bien».Recuerda que cada vez hay más gente joven que llama a los números de ayuda y que la conducta suicida en Galicia es muy alta.

La andaina será también una actividad festiva. Habrá sorteos de productos y experiencias, música en directo, karaoke y avituallamiento de agua, fruta y bocadillo al final del recorrido.

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La previsión es que la marcha parta a las 10:15 y que cuando salga la persona designada por la organización para cerrar la prueba a las 10:30, no podrá incorporarse nadie más. El circuito está bien señalizado y las inscripciones para participar, con un precio de 8 euros, se pueden realizar hasta el viernes, de 11:00 a 13:00, en la sede de DOA en la calle Romil de Vigo y el sábado, de 11:00 a 13:00 en el Concello de Moaña, así como el propio domingo, de 08:00 a 10:00 delante del palco de música. n