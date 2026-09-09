Reabre la piscina de Cangas tras la "gran" obra de mejora

Con la temporada de playas a punto de finalizar, la piscina A Balea de Cangas vuelve a ser una alternativa. El gobierno local ha logrado concluir a tiempo la gran obra de remodelación de estas instalaciones que ayer visitaron la alcaldesa, Araceli Gestido; y la edil de Obras, Sagrario Martínez, realizando un recorrido en el que mostraron su satisfacción por los trabajos. El Concello no cesaba de recibir quejas de los usuarios por el mal estado de la piscina, de hecho, en invierno se desplomó parte de su techo en los vestuarios debido a los graves problemas de humedad, por lo que la obra se hacía urgente. El Concello invirtió 243.706 euros con ayuda del Plan Extra de Infraestructuras de la Diputación y el resultado está ahí: «No puedo hacer más que una valoración positiva. Era algo que demandanban muchos usuarios tanto a nivel de máquinas como la zona de vestuarios. Se cambió iluminación, techos, taquillas y el cambio de las máquinas ha sido muy importante, son nuevas y de más calidad. Se había prolongado la vida útil de las anteriores todo lo que se pudo pero ya no había repuestos de piezas. Espero que el tiempo de duración de estas nuevas máquinas sea mayor».

Las nuevas taquillas demandadas. / Fdv

Tanto Araceli Gestido como Sagrario Martínez reconocen que ya hubo usuarios que hicieron llegar el agradecimiento por este cambio «con lo cual espero que disfruten de estas instalaciones y se encuentren más a gusto».

El proyecto elaborado por el arquitecto Francisco A. Valle Rubín fijaba hasta 16 actuaciones en este edificio, que fue diseño del arquitecto Alfonso Penela y que figura en el documento como un «edificio de gran calidad arquitectónica», pero con elementos como maderas que han sufrido un rápido deterioro. Lo atribuía al estar «expuestos de manera permanente a la humedad como corresponde a locales húmedos como vestuarios con duchas colectivas y piscinas de agua caliente en un entorno de humedades en terrenos inmediatos».

La obra, encargada a la empresa de Gondomar Braio Multiservicios, no modificó ninguna de las condiciones urbanísticas del inmueble, con exterior en forma de ballena. Mejoró la iluminación con un sistema con luminarias más eficientes desde el punto de vista energético, y se repararon los lucernarios con sustitución de vidrios deteriorados. El proyecto contemplaba la dotación de lámina solar de protección para evitar la molestia de la radiación solar. En cuanto a los desprendimientos del falso techo que se producían por la oxidación de las fijaciones, se fijaron mediante clavos inoxidables y también estaba previsto actuar en el cortavientos de acceso, en donde también hubo desprendimiento del techo y las puertas abrían con dificultad.

La alcaldesa y la edil en otro momento de la visita. / Fdv

El diseño contemplaba un cortavientos más amplio hasta las escaleras para dar comodidad en días de lluvia. Para evitar las humedades por la colocación de los vidrios «a hueso», se iba a acometer un (revestimiento) interior para crear una cámara ventilada.También se iba a sustituir el falso de techo en la entrada a la sala de squash por otro de madera tipo Grid y se renovaron las taquillas con otro material, limitando su altura a 1,80 m. Igualmente se renovaron los aseos y se mejoró la sala de squash con acuchillado de pavimento y barniz, colocación de un espejo en toda la longitud de la pared y dos ventanas enfrentadas para la ventilación cruzada.

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En paralelo, el concello repuso parte de la maquinaria de la sala de musculación, con tres unidades de elíptica, dos bicicletas estáticas en vertical y otras tantas inclinadas y tres cintas de correr, además de una deshumidificadora. n