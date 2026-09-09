El plan director para Banda do Río (Bueu): una superficie de 55.000 metros cuadrados y la búsqueda de una identidad reconocible

El plan director para la mejora del barrio de Banda do Río, en Bueu, incluye un plan de acción e intervención dividido en fases y con una estimación del coste de cada una de ellas. Una secuenciación que incluye la humanización de la calle Pazos Fontenla, la transformación y adaptación del frente litoral, la red urbana y gestión de aguas pluviales, la humanización de la calle Johan Carballeira y una conexión litoral con Beluso. En este cronograma también figura el posible aparcamiento subterráneo en la pista deportiva de Banda do Río, cuya estimación económica inicial es de 11,1 millones de euros. Más de la mitad de los 20,1 millones en los que se calcula todo el coste de ejecutar el plan director.

El ámbito propuesto por el equipo redactor de la UTE Fandiño-Landlab incluye una superficie de casi 55.000 metros cuadrados entre todas las fases.

Fase 1: Calle Pazos Fontenla, 15.400 metros cuadrados

Será el primer proyecto que se ponga en marcha después de que este mismo verano Concello de Bueu y Xunta de Galicia suscribiesen el convenio para su renovación integral y humanización, con un presupuesto de 2,4 millones de euros. «Es uno de los principales ejes longitudinales de Banda do Río y pieza fundamental de articulación del resto del núcleo urbano», recoge el plan director. Incluirá la renovación de servicios urbanos, implantación de una red separativa de saneamiento y aguas pluviales, renovación de pavimentos, mejora de condiciones de accesibilidad y movilidad, incorporación de arbolado, vegetación y sistemas drenantes que luego se extenderán al resto del ámbito.

Fase 2: Transformación y adaptación del frente litoral

No será una sola fase, sino que se subdividirá. Agrupa las actuaciones vinculadas directamente al frente marítimo de Banda do Río, combinando la transformación del espacio público, adaptación frente a las dinámicas litorales, gestión del agua y regeneración ambiental. «Debido a la diferente naturaleza e intensidad de las intervenciones se subdivide en tres unidades susceptibles de ejecución independiente», explican las arquitectas María Fandiño y Miriam García.

#Subfase 2.A: Beira do Mar, 15.806 metros cuadrados y 4.741.950 euros

Es la de mayor intensidad y complejidad técnica sobre el espacio público litoral, que abarca la transformación integral de la primera línea del frente marítimo y la construcción de un borde urbano-marítimo capaz de mejorar la relación física y funcional entre tejido urbano y playa. Consistirá en la renovación de pavimentos, servicios, iluminación, arbolado, creacoión de espacios de estancia y «refugio climático» o la renovación de la pista deportiva del barrio.

Una recreación con la imagen propuesta para el entorno del paseo, delante de la playa de Banda do Río. / UTE Fandiño-Landlab

En esta subfase son fundamentales los trabajos para el «refuerzo y adecuación de los elementos de contención del borde litoral», en relación al muro sobre la playa, y la dotación de un sistema específico para la gestión de aguas pluviales, que consistirá en la dotación de tres tanques de tormenta soterrados.

#Subfase 2.B: Regeneración de la playa y sistema dunar, 5.200 metros cuadrados y 416.000 euros

Se plantea como una restauración ambiental y adecuación «ligera» del espacio litoral, que procesos de urbanización intensiva y prioriza soluciones compatibles con el funcionamiento natural de la playa. Regeneración y consolidación del sistema dunar, revegetación con especies adaptadas l medio litoral y ordenación de los accesos. Se incorporan pasarelas ligeras de madera, áreas de juego, pistas deportivas... «Se concibe desde criterios de reversibilidad, permeabilidad y mínima ocupación», recoge el documento.

#Subfase 2.C: Avenida Montero Ríos, 930 metros cuadrados y 139.500 euros

Abarca la humanización y renovación de servicios en Montero Ríos, que se plantea como una «conexión transversal estratégica» entre Beira do Mar y Pazos Fontenla. Renovación de redes urbanas, pavimentos, iluminación, mejora de la accesibilidad peatonal, incorporación de vegetación y mobiliario... «Reforzar la permeabilidad transversal entre el tejido urbano interior y el frente marítimo», concluye este apartado.

Un plano con las distintas fases marcadas en colores diferentes y el cuadro con las superficies e inversiones previstas en cada fase. / UTE Fandiño-Landlab

Fase 3. Humanización integral de la red urbana

#Subfase 3.A: Calles Francisco Escáneo, Alexandre Bóveda y Rosalía de Castro. 3.165 metros cuadrados y 474.750 euros

Prevé la humanización de estas vías con características similares a Pazos Fontenla. Renovación de servicios, pavimentos, iluminación e incorporación de vegetación, mobiliario y sistemas de drenaje urbano. También se prevén plataformas de coexistencia para la «pacificación del tráfico» y aumentar la superficie peatonal.

#Subfase 3.B: Calles Caripa, Tomás Bolíbar y otras vías de la red interior.4.050 metros cuadrados y 486.000 euros

Se plantea como una humanización mediante intervenciones de menor intensidad que las renovaciones integrales. Se incluye la renovación de pavimentos y alumbrado, soterrado del cableado aéreo y la mejora de la gestión de las aguas pluviales.

David García

Fase 4. Calle Johan Carballeira. 2.302 metros cuadrados y 345.300 euros

Renovación y humanización integral con los criterios empleados en Pazos Fontenla. Además de la renovación de servicios y pavimentos la sección viaria debe incorporar vegetación y sistemas de drenaje urbano sostenible para reforzar la infiltración, retención y gestión de las aguas de escorrentía.

Fase 5. Conexión litoral hacia Beluso. Entre 265 y 1.500 metros cuadrados y 300.000 euros

En este caso se plantea prolongar la continuidad peatonal y paisajística del frente litoral hacia Beluso mediante la creación de un itinerario capaz de adaptarse a las condiciones topográficas, ambientales y a la disponibilidad de suelo. «Debido a su carácter paisajístico, la actuación no se plantea como como una urbanización convencional, sino como una combinación de soluciones de diferente intensidad y grado de reversibilidad», apuntan las redactoras. El trazado y superficie definitiva deben concretarse mediante la redacción de un proyecto de desarrollo, por lo que el ámbito de actuación puede oscilar entre los 265 y los 1.500 metros cuadrados.

La presentación del plan director en el astillero de Banda do Río, en Bueu. / Fdv