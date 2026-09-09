Moaña invierte 11.800 euros en la mejora del Museo das Carreiras al aire libre

El paso del tiempo y el hecho de que esté al aire libre ha llevado a que el Museo das Carreiras, en el acceso al puerto de Meira y que refleja la vinculación histórica de esta parroquia con la fabricación artesanal de cuerdas y redes para los oficios en el mar y el campo, se haya deteriorado. Por ello, el gobierno de Moaña, a través de la concejalía de Patrimonio que preside María Ortega, acordó en junta de gobierno esta semana la contratación de obras de mejora por importe de 11.800 euros.

La instalación etnográfica se encuentra en un espacio municipal a escasos metros del edificio multiusos y lo que se persigue con estas obras es la mejora de la pérgola de madera que enmarca el museo, así como el acondicionamiento del entorno y de los propios elementos que lo conforman. En este espacio se explica la labor artesanal de la que en su día fue una industria artesanal de elaboración de hilos, cabos y cuerdas principalmente para las labores marineras, aunque también para las labores agrícolas. Este trabajo de elaboración que realizaban mujeres tenía un cierto prestigio entre los pueblos de los alrededores, por lo que fue una actividad importante para la villa.

Uno de los elementos expuestos en el espacio. / Fdv

En la actualidad, la pérgola de madera presenta elementos deteriorados por el paso del tiempo y la accción meteorológica. El entorno también presenta un aspecto poco atractivo con un alcorque sin árbol y lleno de hierba, bancos de madera con el barniz estropeado, pavimento de losas de piedra con suciedad y hierbas en las juntas. Se pretende llevar a cabo la reparación, limpieza, lijado y barnizado de la pérgola, la plantación de un árbol y el acondicionamiento de los bancos, además de la limpieza de la pavimentación y de los elementos que conforman el museo.

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María Ortega señala que con estas actuaciones el gobierno local pretende mantener en óptimas condiciones este museo que recoge la importancia de la actividad que las «carreiras» llevaron a cabo décadas atrás, siendo éste además un espacio vital para la actividad turística y que influya de forma positiva sobre el tejido socio-económico del lugar ya que un patrimonio histórico cultural, atractivo y bien conservado resulta un revulsivo para la economía de la zona. En el proyecto se recuerda la importancia del turismo rural en entornos como este y que este sector es un instrumento clave para la diversificación económica y fijarpoblación. Y para que este turismo funcione, se necesitan no solo alojamientos de calidad sino entornos con actracivos como este museo.