El verano se acaba y la Consellería de Sanidade deberá de confirmar si la ambulancia de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE) de Moaña continúa para seguir dando cobertura a la falta del servicio del Punto de Atención Continuada (PAC) en el nuevo centro de salud de Sisalde en este municipio. Hay que recordar que el edificio sanitario se abrió el pasado 15 de junio con un servicio de urgencias de solo un equipo médico y de enfermería por las tardes, hasta las 22:00 horas y de lunes a viernes: y la ampliación del horario de la ambulancia de 12 a 24 horas.

Esta semana estaría prevista una reunión, según las fuentes consultadas, entre Sergas, 061 y empresa concesionaria del transporte sanitario urgente en el Área de Vigo, Emergencias Sanitarias-Saluser 2024, para valorar esa continuidad. En otros municipios que se refuerza la atención urgente con una ambulancia 24 horas, se hace sólo en verano. En el caso de Moaña, Sanidade anunció el refuerzo del servicio con esta ambulancia, pero nunca confirmó claramente si comenzaba sólo para el verano o ya sería para todo el año.

Entre los sanitarios hay temor a que este servicio se acabe, pero será algo que tenga que confirmar el 061 o Sanidade. Médicos de la zona consultados que atienden urgencias destacan la excelente labor que desempeña el personal técnico de la ambulancia y cómo les ha ayudado su presencia para atender casos urgentes. El último de ellos fue una persona infartada en un céntrico hotel en Cangas y su presencia ayudó porque la medicalizada tardaba una hora en llegar.

La situación tampoco está como para que Sanidade retire este servicio, aseguran las fuentes consultadas, ya que continúa el problema de falta de personal médico y en muchas ocasiones el PACde Cangas, que atiende las urgencias de Moaña, se queda sólo con dos de los tres médicos y coinciden salidas a domicilios por lo que se corre peligro de quedar sin atención a las urgencias, que ahora se cubre con esta ambulancia 24 horas.

En el balance del primer mes de funcionamiento del centro de salud de Moaña, la consellería señaló que la ambulancia de SVAE realizó 98 movilizaciones, con 13 asistencias en horario de 00:00 a 08:59 y 10 entre las 21:00 y las 12:00 horas. Se está a la espera de que Sanidade presente el balance de agosto, cuando la población se multiplica en O Morrazo con los veraneantes.

«Sería un suicidio quitar esta ambulancia 24 horas», señala otro médico de urgencias: 2Lo están haciendo muy bien, de sacarse el sombrero y son súper necesarios. Su labor es más que extraordinaria».

Protesta este jueves

Claro que la continuidad de esta ambulancia 24 horas no va a frenar la reivindiación del gobierno y vecinos de Moaña que llevan 252 semanas de movilizaciones para reclamar el regreso del PAC de urgencias a la localidad y que no siga en Cangas a donde se desplazó en 2020 con motivo de la pandemia del COVID. Esta semana la movilizacfión se realiza el jueves en lugar del domingo debido a la coincidencia de la marcha de Mente en Marcha de DOA Saúde Mental para pdoer acudir a ella. La concentración será igualmente ante el nuevo centro de salud de Sisalde a las 12:00, intentando no interferir en la marcha asistencial del centro.

Por otra parte la Consellería de Sanidade sigue sin responder al requerimiento que le hizo el gobierno local, previo a la vía judicial,para el cumplimeinto del convenio de construcción del edificio que contemplaba abrir con PAC mientras no estuviera construido el Centro Integral de Saúde (CIS) de Cangas. Volvió a isnsitr en ello la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, en la concentración semanal de este pasado domingo, en la que comunicó a los vecinos que la consellería sigue con la «calada por resposta» y que no les da más opción que acudir a los tribunales con un contencioso que ya están ultimando al fracsar la vía institucional.

El consellrio de Sanidade tiene previsto responder hoy en el parlamento a varas cuestiones de su departamento como la atención sanitaria en el verano, entre otras cuestiones.

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Nueva manifestación

Por oatra parte, la mesa Local da Sanidade volverá a reunirse para poner nueva fecha a la gran manifestación que estaba convoada para el domingo 27 y que se ha apalzado debido a la coincidencia de programaciones en otros municipios que impedía la asistencia de colectivos, como la fiesta A defensa da vila, de la invasión turca; y otras en Marín. La plataforma de defensa da sanidade pública, cuyo portavoz es Gabriel Ferral, es la que marcará una nueva fecha.