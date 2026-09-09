Turismo
El bateeiro «Cruceiro de Hío» ofrece una ruta turística en Aldán
Será este viernes dentro de un programa que financia el Galp Ría de Vigo-A Guarda
El Galp Ría de Vigo-A Guarda incorpora en su territorio una nueva experiencia de turismo marinero, desarrollada en el marco de Mar e Rías: Pesca &Turismo, en el que participan ocho grupos Galp de Galicia. Se trata de «Pescaturismo na ría de Aldán, una propuesta del bateeiro Carlos Varela, que será el encargado de acompañar a los participantes a bordo de su barco «O Cruceiro de Hío». Será este viernes, de 09:00 a 12:00 con salida desde la rampa frente a la Casa de turismo rural A Casa de Aldán.
Las personas interesadas pueden llamar al 618 320033. La experiencia permitirá navegar por la ría de Aldán hasta su batea y conocer de primera mano cómo funciona la actividad de cultivo de mejillón. El bateeiro compartirá sus conocimientos y vivencias y se ofrecerá una degustación.
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