El bateeiro «Cruceiro de Hío» ofrece una ruta turística en Aldán

El Galp Ría de Vigo-A Guarda incorpora en su territorio una nueva experiencia de turismo marinero, desarrollada en el marco de Mar e Rías: Pesca &Turismo, en el que participan ocho grupos Galp de Galicia. Se trata de «Pescaturismo na ría de Aldán, una propuesta del bateeiro Carlos Varela, que será el encargado de acompañar a los participantes a bordo de su barco «O Cruceiro de Hío». Será este viernes, de 09:00 a 12:00 con salida desde la rampa frente a la Casa de turismo rural A Casa de Aldán.

Las personas interesadas pueden llamar al 618 320033. La experiencia permitirá navegar por la ría de Aldán hasta su batea y conocer de primera mano cómo funciona la actividad de cultivo de mejillón. El bateeiro compartirá sus conocimientos y vivencias y se ofrecerá una degustación.