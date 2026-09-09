Las aulas vuelven a abrirse hoy para más de 6.000 alumnos en la comarca

Se acabó el verano para los 6.362 alumnos que hoy están llamados a volver a las aulas en un inicio del curso escolar que seguirá estando marcando por las protestas de la comunidad escolar, con cambios en la jornada lectiva de los docentes, más reducida, y con pérdida de estudiantes, 290 menos que con respecto al curso anterior. La caída por la crisis de la natalidad sigue año tras año. En Cangas están matriculados 3.354 alumnos, en Moaña, 1.920 y en Bueu, 1.088.

El regreso a las aulas llega con obras en algunos de los centros como el de Cela (Bueu) en donde siguen los trabajos de cambio de cubierta, si bien la consellería garantizó el inicio normal del curso.

Finalmente, en el IES Rodeira se cubrió la contratación de las maestras para las clases de obradoiros de adultos, por lo que se espera tener todo a punto para su inicio la próxima semana. No corre la misma suerte la cafetería. El centro vuelve a las aulas sin este servicio tras la renuncia de la anterior concesionaria dentro de la crisis general que hay en Galicia porque las cuentas de estas cafeterías no dan con tantas limitaciones en los productos a vender.

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En Moaña, la alcaldesa, Leticia Santos; y la edil de Ensino, Dolores Chapela, realizarán una visita a las 12:45 horas al colegio de Reibón, cuando finaliza el recreo de infantil, para comprobar con la directora cómo quedó el parque nuevo que estrenan los más pequeños. Este colegio precisamente se debió de baja como plurilingüe este curso por la falta de personal dotado por la Xunta para asumir con seriedad las clases de inglés. Dolores Chapela lo valora negativamente para la comunidad educativa de Reibón, pero «también es cierto que si no tienes los medios humanos necesarios para formar parte de esa red y no puedes garantizar impartir las clases en inglés tal y como está previsto, tiene razón de ser que el centro deje de ser plurilingüe».