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Los 12 niños de «Vacaciones en paz», ya de nuevo en el desierto

En los vuelos de regreso a Argelia iba parte de la ayuda humanitaria, con medicamentos, que se recaudó en estos meses de verano

Responsables de Sogaps con la ayu8da humanitaria en el aeropuerto. | FDV

Responsables de Sogaps con la ayu8da humanitaria en el aeropuerto. | FDV

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Cristina González

Moaña

Las familias de O Morrazo ya despidieron a los 12 niños saharuis que estuvieron acogidos en esta comarca durante julio y agosto dentro del programa de «Vacaciones en paz» que organiza la Asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharaui (Sogaps) y ayer ya estaban todos de regreso en los campamentos de Tinduf en el desierto argelino. «Todo resultó muy bien», asegura Rosa García, una de las coordinadoras de la ONG en O Morrazo e histórica acogedora de niños que añade que las familias nuevas han tenido una experiencia inolvidable y ya esperan a la llegada del próximo verano para repetir. También muestra pena por lo niños a los que por edad ya no podrán volver con este programa de vacaciones.

El sábado se fueron los tres primeros acogidos en O Morrazo y el lunes por la noche el resto. También asegura que se envió ayuda humanitaria comprando medicamentos y productos necesarios para los hospitales gracias a la venta de rifas. Agradece la colaboración de la hamburguesería Piscis que dejó la furgoneta para hacer dos viajes con la ayuda humanitaria a Pontereas y al aeropuerto de Vigo. En octubre habrá un vuelo charter con familias y una comisión sanitaria con más medicación que no se pudo enviar ahora.

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