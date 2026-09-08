Ayudas
El PP de Bueu acusa al Concello de poner en riesgo «a estabilidade económica e supervivencia» de clubes y colectivos
Elena Estévez denuncia el retraso en el pago de las subvenciones de los tres últimos años
El PP de Bueu acusa al gobierno local de «xogar coa estabilidade económica e supervivencia» de los clubes deportivos y colectivos sociales debido a un nuevo retraso en el pago de las subvenciones municipales. La portavoz popular, Elena Estévez, denuncia que vuelven a tener pendientes los abonos de las anualidades de 2024, 2025 y 2026. «O executivo do BNG xa asfixiou as contas de clubes e asociacións en anos anteriores xa que non cobraron as de 2022 e 2023 ata finais de 2024», recuerda.
Estévez califica esta demora como un «incumprimento flagrante» ya que el gobierno local se había comprometido a estar al día con los colectivos. Desde el PP subrayan que clubes y asociaciones «non só é que conten cuns cartos para as súas actividades, senón tamén que agardan que se lles pague en tempo e forma e non teñan que esperar anos a percibilos».
El retraso en el pago de las subvenciones impide que cumplan con su objetivo inicial, que es el de apoyar el día a día de las entidades. Un trabajo que considera fundamental porque «teñen máis programación deportiva e sociocultural que o propio Concello» y por ello urge a que cumpla de "inmediato" con su compromiso. "Din que vai agora que andan cos orzamentos, pero ao seu ritmo habitual de traballo nunca se sabe cando pode ser iso. Pero o que é seguro é que as pagarán antes das eleccións vendendo o favor cando o que deberían facer é pedir desculpas", sostiene la portavoz del PP.
Elena Estévez recuerda que en la convocatoria electoral de 2023 incluyó una propuesta para que se establezca un plan de pagos con el que las entidades perciban las subvenciones municipales justo al comienzo del año, una iniciativa que avanza que volverá a incluir en el programa electoral de 2027.
Suscríbete para seguir leyendo
- Evacúan de madrugada a un vigués de un velero fondeado en Arneles en la ría de Aldán
- Ataque de un hombre a varias mujeres en la avenida de Marín, en Cangas
- La Guardia Civil investiga vertidos durante unos trabajos de reparación de un barco de pasaje en Bueu
- Retenciones en la Autovía do Morrazo a las playas debido al corte de un carril por las obras de conservación del viaducto en Meira
- La Policía de Bueu denuncia a dos conductores que triplicaban y cudriplicaban la tasa de alcohol, uno de los cuales intentó huir con «desprecio a la vida de los demás»
- Un grande y profundo socavón preside el paseo del frente marítimo de Cangas
- Un detector de humos evita que una casa arda en Bueu
- Gogue enseña idomas en su pregón en Darbo