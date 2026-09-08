El PP acusa al gobierno de «victimismo» respecto a Ojea

El Partido Popular de Cangas afirma que el gobierno local actúa con victimismo en lo que se refiere a la cesión de las naves de Ojea. Asegura que frente a las acusaciones de silencio lanzadas por el tripartito que preside Araceli Gestido (BNG) contra la administración autonómica, los populares confirma que la Dirección Xeral de Costas de la Xunta de Galicia sí tramitó la solicitud municipal, si requirió formalmente la documentación que faltaba por dejadez del gobierno local y se encuentra en este momento revisando técnicamente las enmiendas para someter el proyecto a información pública y solicitar los correspondientes informes sectoriales.

«Resulta llamativo, cuando no cómico, ver como el repentino interés y las prisas del tripartito por este asunto ahora que es competencia de la Xunta, de lo que nos alegramos profundamente. Por eso, durante años, mantuvieron un silencio cómplice y sumiso ante las reiteradas dificultades y la parálisis de Cosas del Estado, donde gobierna el PSOE con el apoyo del BNG, en Madrid».

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