Moaña pone en marcha el arreglo de tres lavaderos en San Martiño, Domaio y Tirán

El gobierno del BNG de Moaña sigue con su objetivo de recuperación del patrimonio y ayer, en junta de gobierno, aprobó la contratación de obras para la rehabilitación de los lavaderos de Río da Pedra, en San Martiño; el de Mó en Domaio y el del Lazareto, en la parroquia de Tirán. Tal y como confirma la concejala de Patrimonio, María Ortega, el objetivo no es sólo evitar la pérdida definitiva de elementos etnográficos por la inacción sobre los mismos que eviten el deterioro progresivo, sino también evitar que pierdan su identidad. También señala la concejala que su rehabilitación influye de forma positiva sobre el tejido socioeconómico del lugar, ya que un patrimonio bien conservado resulta un revulsivo para la economía de la zona.

Lavadero da Mo en Domaio. / Fdv

En el lavadero de piedra de Río da Pedra, en Sabaceda (San Martiño) el proyecto incluye un cambio de cubierta y acondicionamiento general. La construcción se encuentra en un entorno rural y su actual cubierta y columnas de hormigón no armoniza con el paisaje. Será dotado con una nueva cubierta tipo tradicional a base de madera de roble o castaño y teja del país asentada sobre columnas de piedra.

Por lo que respecta al lavadero da Mo, en Verdeal (Domaio), la cubierta es de chapa de fibrocemento, realizada en su momento por los vecinos, y supone un elemento disonante con el entorno y con el propio lavadero de piedra y una construcción de madera que se encuentra en muy mal estado. Será dotado con una nueva cubierta, igualmente de tipo tradicional con madera y teja del país.

Lavadero de Lazareto en Tirán. / Fdv

En el lavadero de Lazareto, en Vilela, en la parroquia de Tirán, el proyecto también incluye nueva cubierta. La cubierta actual fue ejecutada por los vecinos hace años en chapa de fibrocemento y elementos de hormigón prefabricados (viguetas), otro elemento disonante con el entorno y con el propio lavadero que es de piedra. La nueva cubierta se construirá en la misma línea que las de los otros lavaderos con madera de roble o de castaño y teja cerámica del país.

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El acondicionamiento de estos lavaderos ayudará también al turismo rural, que tiene repercusión económica en los entornos rurales como estos en donde se ubican estas construcciones etnográficas.