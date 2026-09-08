Moaña concluye el Cine de Verán que incorporó por primera vez pases con donaciones para la AECC
La iniciativa estuvo enmarcada dentro del programa de Moaña Cidade Saudable en apoyo a la Asociación Española contra el Cáncer
El programa de Cine de Verán del Concello de Moaña concluyó este pasado viernes con la última de las proyecciones al aire libre, la película “Mufasa”, en el atrio de la Capela dos Milagres de Berducedo y con un balance pionero en esta ocasión al haber incluido pases voluntarios con donaciones para la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).
La concejala de Cultura, Turismo y Promoción Económica, Coral Ríos, asegura que la iniciativa de apoyo a la AECC se adoptó como un aliciente más como Moaña Cidade Saudable. Antes de las proyecciones se proyectaba también publicidad en la pantalla animando a hacerse socio de la entidad y aportar donaciones para que la AECC siga colaborando en la investigación contra el cáncer y financiando servicios a las personas afectadas y a sus familias.
El Cine de Verán, que se puso en marcha el pasado 20 junio con el final del curso escolar, se llevó a cabo en todas las parroquias salvo en San Martiño por culpa de las obras, pero la proyección prevista en ella se realizó en los jardines del Concello. De las ocho películas de la programación, seis fueron para el público infantil y dos “Romería” y “Rondallas”, para el adulto con lleno de público en todos los pases.
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