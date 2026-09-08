«La historia nos ha enseñado que confiar en Rusia es devastador»

La segunda jornada del FICBueu contó entre sus invitados con los directores David Fidalgo, de «Lucus»; el portugués Gonçalo Pina, de «Río Infinito»; y Kyrylo Zemlyanyi, recién llegado desde Ucrania para el estreno en España de «Unavailable» [No disponible; en alusión al mensaje de falta de cobertura telefónica]. Una historia que, de manera inevitable, está relacionada con la guerra entre su país y Rusia. El director ucranio mantuvo una extensa entrevista con FARO sobre la película y la guerra en su país, que se puede leer de manera íntegra aquí.

-Debido a la situación de guerra en la que se encuentra su país no ha sido posible hasta el último momento confirmar su presencia en Bueu para participar en los coloquios del festival de cine. ¿Qué sentimientos le produce la invitación para acudir a este festival en España y que su película esté en la Sección Oficial?

-Participar en este festival es muy significativo para mí. Es la primera proyección de nuestra película en España. También es la primera vez que visito el país y, por supuesto, que veo el océano, algo que me hace mucha ilusión. También existe para mí una conexión personal, porque siento un profundo aprecio por la obra de dos cineastas españoles: Víctor Erice y Carlos Saura. Guardo un recuerdo muy entrañable de «Deprisa, deprisa», de Carlos Saura. Cuando me marché de mi residencia de estudiantes organicé una velada de despedida en el sótano, con la proyección de una película. Elegí esta porque me encanta. Recuerdo que todo el mundo disfrutó mucho [sonríe]. Por otro lado, conozco este festival de Bueu desde hace mucho tiempo y siempre he oído hablar de él como uno de los mejores certámenes de cortometrajes de España. Así que poder mostrar aquí nuestra película es una experiencia muy valiosa para mí y estoy muy feliz de formar parte de él.

-Para que el público español entienda lo difícil que ha sido para usted estar en Bueu, ¿cuál es el proceso que tuvo que seguir para que su gobierno le permita estar en España?

-El procedimiento existe desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Los hombres mayores de 23 años no pueden salir del país debido a sus obligaciones militares. Por tanto, para viajar al extranjero se necesita un motivo válido y reconocido oficialmente. En mi caso, se trata de una actividad cultural: concretamente, presentar mi película en un festival. Ser seleccionado para una cita así permite a los cineastas solicitar autorización para salir del país durante el evento y representar su obra en el extranjero.

En mi caso, el proceso comienza con una solicitud ante la Agencia Estatal de Cine de Ucrania. Comprueban que se incluya todo lo necesario: la invitación del festival, mis datos personales, pruebas de mi actividad profesional como cineasta.... Si todo está en orden, el siguiente paso es el Ministerio de Cultura. Allí revisan de nuevo los documentos y después remiten la solicitud al Servicio de Guardia de Fronteras, concretamente al paso fronterizo que tengo previsto utilizar. A continuación recibo el documento de autorización correspondiente y, si todo está en orden, puedo cruzar la frontera.

Normalmente, el viaje comienza con un tren desde Kiev hasta una localidad polaca cercana a la frontera, seguido de otro tren a Varsovia o Cracovia, ya que estas ciudades tienen aeropuertos desde los que puedo llegar a mi destino final. Por razones evidentes, el espacio aéreo ucraniano continúa cerrado. Hasta el último momento no podía confirmar totalmente mi asistencia porque existe una enorme cantidad de factores que escapan a mi control. Por ejemplo, los ataques rusos con drones contra trenes pueden matar a civiles y provocar importantes retrasos y cancelaciones. Quisiera agradecer mucho al FICBueu que asuma estos riesgos y me ayude a asistir en persona a la proyección de nuestra película.

La segunda jornada de la Sección Oficial del FICBueu. De derecha a izquierda: David Fidalgo, director de "Lucus"; el ucranio Kyrylo Zemlyany, director de "Unavailable"; la intérprete; el portugués Gonçalo Pina, director de "Rio Infinito"; y el codirector del FICBueu Manuel Pena. / Estudio Prolight/FICBueu

-«Unavailable» presenta a un joven voluntario que trabaja en un almacén en el se recoge y clasifica comida, mientras su madre y abuelo permanecen en una zona ocupada. Hasta que ella decide salir y se produce un ataque al convoy. Supongo que es una de las muchas historias reales o que puede serlo después de más de cuatro años de guerra.

-Una gran parte de esta película procede de mi propia experiencia autobiográfica. Nací en Tokmak, una pequeña ciudad del sur de Ucrania, y cuando tenía 17 años me trasladé a Kiev para estudiar en la universidad. Toda mi familia seguía viviendo allí y, cuando comenzó la invasión a gran escala, nos enfrentamos a la misma pregunta que tantas otras personas: quedarnos o marcharnos. Porque ese territorio estaba ocupado. Debido al elevado riesgo de ser encarcelada durante muchos años por negarse a colaborar con las autoridades rusas, mi madre tuvo que marcharse. Su padre, mi abuelo, sin embargo, decidió quedarse. Dos meses después, las fuerzas rusas atacaron un puesto de control por el que civiles ucranios intentaban abandonar los territorios ocupados. 32 personas murieron y más de 118 resultaron heridas. Empecé a pensar en qué habría hecho yo si mi madre hubiese salido más tarde y hubiera estado en aquel convoy humanitario. Esos pensamientos se convirtieron en uno de los puntos de partida de la película y los llevé conmigo mientras trabajaba en ella.

Hasta el último momento no podía confirmar totalmente mi asistencia porque existe una enorme cantidad de factores que escapan a mi control. Por ejemplo, los ataques rusos con drones contra trenes pueden matar a civiles y provocar importantes retrasos y cancelaciones. Quisiera agradecer mucho al FICBueu que asuma estos riesgos y me ayude a asistir en persona a la proyección de nuestra película.

-¿El cortometraje se rodó en totalmente en Ucrania o tuvieron que irse al exterior?

-Nuestra película se rodó íntegramente en Ucrania con un equipo ucranio. Para nosotros era muy importante hacerla de este modo: sencillamente no habríamos podido alcanzar el mismo grado de autenticidad en ningún otro lugar. La historia está profundamente vinculada a la realidad ucrania, por lo que era esencial contar con un equipo local y rodar en lugares donde estos acontecimientos podrían suceder realmente.

También era importante para mí, en lo personal, ofrecer a personas de nuestra industria cinematográfica la oportunidad de trabajar y ganarse la vida. Actualmente, muchos cineastas ucranios tienen oportunidades laborales muy limitadas debido a la guerra, así que crear estos puestos de trabajo también era significativo para mí.

La película es una gran coproducción internacional entre cinco países: Ucrania, Francia, Bélgica, Bulgaria y los Países Bajos. La participación de tantos países fue necesaria para la financiación porque, tras el comienzo de la invasión a gran escala, se suspendieron las ayudas al cine ucranio y gran parte del dinero público disponible se redirigió a las necesidades del ejército.

Durante la posproducción también trabajamos con profesionales de estos países en el montaje, la gradación de color y los efectos visuales. Fue mi primera experiencia trabajando en un proyecto internacional de estas características y estoy muy contento con el resultado de todo el proceso.

Existe cierta paradoja en sentir miedo cuando sabes que están sometiendo a tu madre a un nuevo interrogatorio mientras, al mismo tiempo, trabajas como voluntario en una ciudad relativamente segura. Ese contraste te hace reflexionar inevitablemente sobre lo que significa vivir una guerra desde la distancia. Por eso quería hacer una película que explorase este lado oculto de la guerra, algo que muchas personas, incluidos los propios ucranios, quizá no perciban de inmediato. Quería abordarlo a través de la historia de alguien aparentemente corriente, pero que está viviendo una intensa lucha interior.

-¿Cómo es posible rodar bajo la permanente amenaza de un ataque?

-La guerra impone sus propias reglas. Rodamos durante el invierno, en un momento en que Rusia estaba llevando a cabo otra oleada de ataques contra la infraestructura energética de Ucrania. El objetivo eran las centrales eléctricas. Por tanto, disponer de generadores en el plató fue una parte fundamental del proceso de producción. También tuvimos que tener en cuenta los riesgos de los ataques contra civiles. Siempre que se activaba una alerta aérea era esencial acudir a un refugio y asegurarnos de que todo el equipo estuviera a salvo. Durante algunas tomas, nos interrumpió el sonido de las defensas antiaéreas ucranias derribando drones enemigos. Pero, afortunadamente, no sucedía constantemente. Como estábamos rodando en formato digital pudimos repetir las tomas cuando fue necesario.

El joven director Kyrylo Zemlyany, llegado desde Ucrania, antes del estreno en España de su cortometraje «Unavailable». / Estudio Prolight/FICBueu

-En «Unavailable» la guerra no se refleja tanto en escenas de ataques o bombardeos, sino que escogió una narrativa a través de la tensión acumulada y de planos que pueden resultar premonitorios. Hay un personaje que llega a decir que «casi parece que no estemos en guerra». ¿Por qué eligió este enfoque?

-Al comienzo de la invasión, abandoné Kiev y me trasladé a Chernivtsi, una ciudad del oeste de Ucrania cercana a la frontera con Rumanía. Allí la realidad era completamente distinta. Por supuesto, seguía habiendo alertas aéreas, pero el nivel de peligro no se parecía en nada al que experimentaban las personas en las ciudades del frente o en la capital. Allí trabajé como voluntario, igual que el protagonista de la película. La experiencia de la guerra en ciudades como Chernivtsi era muy diferente. Estaba marcada por las noticias terribles de la televisión sobre las atrocidades rusas, así como por la enorme afluencia de personas que huían de las regiones ocupadas y afectadas por la guerra. Existe cierta paradoja en sentir miedo cuando sabes que están sometiendo a tu madre a un nuevo interrogatorio mientras, al mismo tiempo, trabajas como voluntario en una ciudad relativamente segura. Ese contraste te hace reflexionar inevitablemente sobre lo que significa vivir una guerra desde la distancia. Por eso quería hacer una película que explorase este lado oculto de la guerra, algo que muchas personas, incluidos los propios ucranios, quizá no perciban de inmediato. Quería abordarlo a través de la historia de alguien aparentemente corriente, pero que está viviendo una intensa lucha interior.

Los cineastas siguen trabajando y no creo que la pasión por el arte pueda quebrarse. El cine documental se está desarrollando en Ucrania a un ritmo muy rápido. La ficción es más difícil porque requiere mucha más financiación. Sin embargo, películas como «To the Victory!», de Valentyn Vasyanovych, demuestran que los cineastas están encontrando formas de trabajar dentro de estas limitaciones, de hacer que sus voces se escuchen internacionalmente e incluso de recibir importantes premios.

-No puedo evitar pensar en algunos clásicos del cine, como «This land is mine» de Jean Renoir, rodada cuando el desenlace de la II Guerra Mundial era incierto. ¿Qué papel puede desempeñar el cine en un país sometido a una guerra?

-Muchas gracias por semejante elogio y, sobre todo, por mencionar a Jean Renoir. Para mí, el cine siempre ha sido, y sigue siendo, un lugar donde puedo escapar de la realidad y vivir muchas vidas diferentes. A veces, esta evasión de la realidad puede tomar una dirección totalmente inesperada y ponerte ante un espejo que revela la realidad con mucha más claridad de la que podrías haber imaginado. La gente de nuestro país sigue yendo al cine y todavía tenemos festivales cinematográficos en los que podemos descubrir algunas de las mejores películas de festivales de todo el mundo. La magnitud y la intensidad de la cultura cinematográfica que teníamos antes de 2022 ya no existe, pero también están surgiendo nuevos festivales en ciudades más seguras, como Chernivtsi, que mencioné anteriormente.

Los cineastas siguen trabajando y no creo que la pasión por el arte pueda quebrarse. El cine documental se está desarrollando en Ucrania a un ritmo muy rápido. La ficción es más difícil porque requiere mucha más financiación. Sin embargo, películas como «To the Victory!», de Valentyn Vasyanovych, demuestran que los cineastas están encontrando formas de trabajar dentro de estas limitaciones, de hacer que sus voces se escuchen internacionalmente e incluso de recibir importantes premios. La película ganó el máximo galardón de la sección Platform del Festival Internacional de Cine de Toronto (Canadá).

De una forma u otra, la guerra aparece en estas películas: para algunos cineastas es el tema central, mientras que para otros son simplemente las circunstancias en las que tenemos que vivir. Pero el deseo de hacer y ver películas no ha desaparecido. Durante los primeros meses de la invasión a gran escala era difícil ver algo que no fueran las noticias. Intentaba obligarme a ver películas, pero sencillamente no podía. Con el tiempo eso cambió y, afortunadamente, acabé recuperando el placer de ver una película.

Mientras trabajaba en esta película, realmente no quería hacerla demasiado «universal» o excesivamente accesible solo para asegurarme de que el público internacional lo entendiera todo. Para mí era muy importante hacer una película que también conectara con el público ucranio, no como un producto destinado a la exportación, sino como una película honesta y fiel a nuestra realidad.

-Su cortometraje recibió varios premios en Ucrania y estuvo nominado en importantes festivales internacionales, como Clermont-Ferrand, Venecia o Hong Kong. ¿Qué significa para usted esta acogida?

-Muy contento de que nuestra película haya tenido tan buena acogida y haya tenido la oportunidad de viajar a tantos lugares. Como director debutante, este es un paso muy importante para mí, porque abre muchas puertas y crea nuevas oportunidades para mi trabajo futuro. Estoy muy agradecido a todos los programadores y festivales por darme la oportunidad de hacer oír mi voz. Mientras trabajaba en esta película, realmente no quería hacerla demasiado «universal» o excesivamente accesible solo para asegurarme de que el público internacional lo entendiera todo. Para mí era muy importante hacer una película que también conectara con el público ucranio, no como un producto destinado a la exportación, sino como una película honesta y fiel a nuestra realidad.

-Permítame preguntarle, ¿cómo es su día a día en un país en estado de guerra?

-La respuesta a esta pregunta podría ser muy larga y también es bastante particular. Intentaré responderla, pero primero creo que es importante hacer una aclaración. Va a escuchar la perspectiva de una persona joven que vive en Kiev. Rusia le ha arrebatado a esta persona su hogar y la posibilidad de ver a familiares que murieron durante la ocupación. Esta persona también es cineasta y forma parte de la comunidad cultural de Ucrania. Por tanto, no creo que mi experiencia pueda considerarse representativa de la vida en Ucrania en su conjunto. Es inevitablemente una perspectiva muy particular.

¿Por qué es importante mencionar esto? Porque las diferencias entre las experiencias de las personas son enormes. La vida en Kiev no es igual que la vida en una ciudad del frente, donde el peligro es todavía mayor. En Kherson [Jersón, en español], por ejemplo, en el sur de Ucrania, las fuerzas rusas utilizan drones FPV para cazar civiles en las calles. Al mismo tiempo, la vida es mucho más tranquila en las ciudades más próximas a las fronteras de la Unión Europea (UE). La experiencia de haber perdido tu hogar también es algo por lo que solo ha pasado una parte más pequeña de la sociedad ucrania. No haber vivido esa experiencia genera inevitablemente una relación diferente con la guerra y con los territorios por los que se combate.

La seriedad con la que te tomas la advertencia depende a menudo del tipo de amenaza. Si es un dron, a veces la gente permanece en casa porque las probabilidades de que sea interceptado son mayores que en el caso de un misil balístico. Si es un misil balístico, quizá tengas alrededor de un minuto y medio para coger una mochila y correr hasta un aparcamiento u otro refugio. Sinceramente, es muy poco tiempo.

Y, en lo referente a mi profesión, creo que la situación está bastante clara: solo una pequeña parte de la sociedad ucraniana trabaja en el sector cultural, así que tampoco puedo hablar en su nombre.

Así que, respondiendo a su pregunta, a fecha de septiembre de 2026 no diría que la vida se haya vuelto más fácil en comparación con el comienzo de la invasión a gran escala en 2022. Kiev sufre ataques constantes de drones y misiles balísticos. La magnitud de la destrucción causada por estas armas es enorme. Si un misil balístico alcanza directamente un edificio residencial, puede derribar prácticamente un inmueble entero de cinco plantas, hasta el sótano. Los equipos de rescate tienen que buscar después a los civiles bajo los escombros y, evidentemente, muchos de ellos no sobreviven.

En este momento, el sistema de defensa antiaérea de Ucrania está sometido a una enorme presión debido a la escasez de misiles interceptores. Estados Unidos y los países europeos no suministran suficientes para proteger por completo el espacio aéreo del país. Por eso la gente ha tenido que adaptarse. Seguimos el movimiento de los objetivos aéreos a través de las redes sociales y, cuando oímos una alerta aérea, acudimos a un refugio. La seriedad con la que te tomas la advertencia depende a menudo del tipo de amenaza. Si es un dron, a veces la gente permanece en casa porque las probabilidades de que sea interceptado son mayores que en el caso de un misil balístico. Si es un misil balístico, quizá tengas alrededor de un minuto y medio para coger una mochila y correr hasta un aparcamiento u otro refugio. Sinceramente, es muy poco tiempo.

He vivido explosiones directamente mientras me encontraba en el exterior en más de una ocasión. Una de ellas reventó las ventanas del apartamento que alquilaba e hizo que los cristales salieran despedidos por todas partes. Afortunadamente, yo estaba en un refugio en ese momento y no sufrí heridas.

Y, al mismo tiempo, la vida continúa. Las tiendas están abiertas y las cafeterías están abiertas. La única diferencia es que las fuerzas rusas también han comenzado a atacar almacenes de alimentos, por lo que la variedad de productos se ha reducido. La vida cultural también continúa: siguen celebrándose conciertos, representaciones teatrales y proyecciones cinematográficas. A menudo se adaptan a la situación de seguridad y, en ocasiones, los eventos se celebran directamente en los refugios. Nos hemos acostumbrado a esta anormalidad.

Lo más difícil es que los ataques con misiles balísticos suelen producirse por la noche, cuando resulta especialmente complicado despertarse y ponerse en movimiento rápidamente. Pueden suceder dos o tres veces por semana, mientras que los drones pueden estar sobrevolando la zona durante horas o incluso durante todo el día. Debido a estos ataques, la gente tiene dificultades para dormir y trabajar con normalidad. Estás constantemente agotado u obligado a pasar tiempo en un refugio.

Y, al mismo tiempo, la vida continúa. Las tiendas están abiertas y las cafeterías están abiertas. La única diferencia es que las fuerzas rusas también han comenzado a atacar almacenes de alimentos, por lo que la variedad de productos se ha reducido. La vida cultural también continúa: siguen celebrándose conciertos, representaciones teatrales y proyecciones cinematográficas.

A menudo se adaptan a la situación de seguridad y, en ocasiones, los eventos se celebran directamente en los refugios. Nos hemos acostumbrado a esta anormalidad.

La segunda jornada de proyecciones de la Sección Oficial del FICBueu / Estudio Prolight/FICBueu

-La impresión desde el exterior es que el final de la guerra está muy lejos. Ucrania no puede aceptar perder una parte de su territorio y Rusia parece jugar al desgaste, a llevar al límite la resistencia del pueblo ucranio. ¿Cuál es la sensación que tiene la población?

-Se puede afirmar que existe una fortísima sensación de agotamiento. Sin embargo, al mismo tiempo, también existe una negativa a aceptar la pérdida de vidas humanas, tanto civiles como militares, y, por supuesto, la pérdida de territorio. Una persona a la que no le han arrebatado su hogar puede aceptar con mayor facilidad las concesiones territoriales que alguien que ya lo ha perdido casi todo.

Desde 2023, Rusia ha avanzado muy poco en el campo de batalla y, en ocasiones, incluso ha perdido posiciones que había capturado previamente. Por tanto, en muchos sentidos, lo que estamos presenciando es un intento de destruir a la población ucrania a gran escala, porque Rusia no parece ver otra forma de presionar a Ucrania. Al mismo tiempo, nosotros, como ucranios, comprendemos lo que podría suceder si los combates simplemente se suspendieran sin garantías de seguridad creíbles para nosotros. La conclusión a la que muchos hemos llegado es que, en pocos años, Rusia podría reconstruir sus fuerzas y realizar otro intento, esta vez con el objetivo de ocupar el país por completo. Ya hemos visto patrones similares anteriormente, por ejemplo, en Chechenia.

La historia nos ha enseñado que confiar en Rusia puede ser devastador. Sin garantías de seguridad efectivas, alcanzar un acuerdo que simplemente detenga los combates podría provocar una escalada todavía mayor en el futuro. Es importante que esto lo entiendan no solo los ucranios, sino también otros países, especialmente los que comparten fronteras con Ucrania o Rusia. Rusia ya está amenazando a los estados bálticos. La retórica de «llegar a Berlín» y repetir los acontecimientos de 1941-1945 continúa escuchándose en la televisión propagandística rusa. Por tanto, tenemos que estar preparados para responder con firmeza y de forma adecuada a la agresión de este estado terrorista.

Al mismo tiempo, nosotros, como ucranios, comprendemos lo que podría suceder si los combates simplemente se suspendieran sin garantías de seguridad creíbles para nosotros. La conclusión a la que muchos hemos llegado es que, en pocos años, Rusia podría reconstruir sus fuerzas y realizar otro intento, esta vez con el objetivo de ocupar el país por completo. Ya hemos visto patrones similares anteriormente, por ejemplo, en Chechenia.

-Y después de todo esto que me acaba de contar, ¿aún es posible que tenga nuevos proyectos cinematográficos en marcha?

-Sí, actualmente estoy trabajando en mi primer largometraje, que por ahora lleva por título «Correctional Works». Cuenta la historia de un antiguo preso que sale de prisión durante la invasión a gran escala. Tras pasar años aislado, se ha perdido algunos de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de Ucrania: la Revolución de la Dignidad de 2014, la anexión de Crimea, la ocupación de las regiones de Donetsk y Luhansk, la pandemia de COVID-19 y el comienzo de la invasión a gran escala. Ahora tiene que encontrar la manera de reintegrarse en una sociedad profundamente traumatizada por todo lo ocurrido. Su principal objetivo pasa a ser encontrar a su hija y a su esposa, que abandonaron el territorio ocupado en 2022 y se trasladaron a una ciudad de la que él no sabe nada.