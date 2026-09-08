El gobierno quiere cambiar el bombeo de Massó y el silo de fangos de la EDAR

El curso político empieza en Cangas con asignaturas pendientes de años anteriores, como las inversiones a cargo de los remanentes de crédito, pendientes aún de los proyectos para presentar al pleno, donde la oposición espera al gobierno con ganas de negarle la mayor. Aunque el tripartito cangués ya sabe que llega tarde, que esos 3 millones de euros no se verán reflejados en su totalidad en obras de final de mandato. Pero, antes, el gobierno local debe afrontar obras urgentes, de esas que son necesarias para el funcionamiento del día a día y, que para su disgusto, también deben pasar por el pleno. Las dos que tienen más urgencia son la sustitución del saneamiento de Massó por otro más moderno y también el cambio del silo de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

Sobre la sustitución del bombeo de Massó, que recoge todo l o que llega del casco urbano de Cangas y también de Coiro, se había hablado ya en el mes de julio, cuando sucedió una importante avería que, al final, pudo ser solucionada por los operario de la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas. Aunque la posibilidad de que se repitieran las fugas era muy altas. Caso diferente es del silo de la EDAR, del que no se había hablado hasta la fecha, aunque desde el gobierno local se indica que era un asunto que hace un par de años se había valorado.

El silo de fangos de la EDAR es fundamental para almacenar y gestionar los residuos del proceso de depuración, evitando malos olores y vertidos contaminantes a l a ría. En opinión de los técnicos es urgente cambiarlo como consecuencia de su deterioro y desgaste, ya que una avería comprometería todo el sistema de depuración y el medio ambiente del Concello.

Claro que, de nuevo, la oposición municipal exigirá el consiguiente informe técnico municipal que indique que no se trata de una obra de mantenimiento, sino que es una obra nueva, con el propósito de que pueda financiarse a través del Plan de Inversión de la UTE Gestión Cangas, ese que se acordó cuando se firmó el contrato y del que va quedando ya poco dinero, pero que sí daría para enfrentar las mencionadas obras.

Para que el gobierno local pudiera ver el fruto de su ahorro plasmado en proyectos y estos en obras el acuerdo municipal que permita el uso de los remanentes tiene que presentarse ya en este mes de septiembre, de lo contrario es muy difícil que se pueda ver algo hecho a finales de mandato. Y, como hay prisa, ya no se va a ir, según fuentes municipales, a grandes inversiones, porque los proceso concursales son más largos en este caso.

El gobierno local tiene como prioridad la elaboración de los proyectos, porque sin ellos no se puede llevar a financiación a cargo de remanentes a pleno municipal.

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Este asunto ya debió de quedar saldado en un pleno extraordinario de agosto, como quería la concejala de Facenda, la nacionalista Xiana Abal, pero su intención colisionó de lleno con la falta de proyectos, lo que trastocó todos los planes del gobierno.