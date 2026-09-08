El Frigoríficos recupera a Santi López y Ludman para el estreno liguero en Granollers

La pretemporada ya se ha acabado y ahora empiezan los partidos de verdad. La Liga Nexus Energía Asobal se abre este viernes con dos encuentros y con el Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro como uno de los protagonistas. A los cangueses les tocará debutar en la siempre difícil pista del Granollers (19.00 horas) y viajarán a Cataluña el mismo viernes por la mañana, en vuelo directo desde Vigo. La mejor noticia para el cuadro entrenado por Quique Domínguez es que podrá contar con toda su plantilla al completo, incluyendo a Santi López y Marcell Ludman, que se perdieron los dos últimos encuentros de la pretemporada. «Nos toca comenzar en una pista difícil como la de Granollers, pero lo que queremos es empezar a competir. A los jugadores las pretemporadas siempre se les hacen largas», manifiesta el técnico del Cangas.

Entre agosto y principios de septiembre el Frigoríficos disputó hasta siete partidos entre amistosos y torneos: Porto, Cisne, Ademar León, Zamora, Povoa, OAR A Coruña y el último ante el Atlético Novás en el Trofeo de O Rosal. Un balance con cuatro triunfos y tres derrotas, pero en lo que realmente importante no son los resultados sino conseguir la conjunción del equipo y crear automatismos en el juego. «El año pasado había una plantilla muy nueva y además era mi primera temporada en el Cangas, por lo que todo costó un poco más. Ahora hay muchas cosas que ya están trabajadas, que obviamente hubo que refrescar y entrenar, pero claramente se ve que los jugadores dominan y entienden cuál es la idea y modelo de juego», expone Quique Domínguez a la hora de hacer balance de esta pretemporada.

El Frigoríficos consigue mantener el bloque de la temporada pasada e incorpora cuatro fichajes. Dos eran obligados tras la salida de los dos extremos derechos de la temporada pasada –Nicolo D’Antino y Jaime Gallardo– y en su lugar llegan el noruego Tollef Lindqvist y el joven Hugo Vila. La primera línea se refuerza con el lateral izquierdo Nemanja Pestic, que ya conoce la Asobal, y el central danés Pelle Boesen. «La integración ha sido muy buena. En el aspecto personal venían con una gran predisposición y aquí el grupo siempre acoge muy bien a todo el mundo. En la parte del juego evidentemente todavía hay muchas cosas que seguir acoplando. Pero creo que estamos en una buena línea y tenemos toda la temporada por delante para seguir trabajando», destaca el técnico.

«Va a ser una liga terriblemente igualada, con muchísimos equipos luchando por objetivos parecidos. Cada partido será una gran batalla»

El arranque de temporada que le espera al Frigoríficos será mucho más que exigente. Visita a Granollers, el primer encuentro en casa será ante el Bidasoa Irún y antes de acabar septiembre un nuevo desplazamiento a León. «El calendario no es algo que podamos elegir. Lo que debemos hacer es prepararnos bien cada semana y afrontar los partidos de uno en uno», aboga Quique Domínguez para intentar relativizar ese durísimo inicio.

El entrenador augura que la campaña 2026/27 será muy similar al guion de los últimos años. Por un lado, salvo sorpresa mayúscula el F.C.Barcelona sumará un nuevo título de liga. «Con los demás equipos siempre hay opciones y hay que estar preparados para que cuando se presenten poder aprovecharlas. La temporada será terriblemente igualada y exigente, con muchísimos conjuntos peleando por objetivos muy parecidos. Cada partido va a ser una gran batalla», vaticina. La primera, este viernes a las 19.00 horas en Granollers.