Darbo bailó bajo la lluvia con una danza muy aplaudida y con vivas del público
El aguacero impidió salir la procesión
El esfuerzo de damas y galanes fue muy recompensado por los cientos de asistentes a la Romaría
La lluvia anunciada para este martes cayó y con fuerza sobre Darbo, en el día grande de su Romaría, cuando más tenía que lucir ese sol que que se arrastraba desde hace días y que volverá mañana, para su multitudinaria procesión y el baile de la danza y contradanza en honor a la Virgen.
Lo que empezó con unas finas gotas acabó con una lluvia intensa que impidió salir la procesión tras la misa de las 12:30, pero no impidió el baile. La danza y contradanza se llevó a cabo en el atrio bajo el aguacero, algo que fue muy aplaudido y agradecido por el público que llenaba el entorno con aplausos y vivas.
En el día grande de Darbo de este año se cambió aquella imagen habitual de la gente con gorros de papel de periódico para protegerse del sol mientras se bailaba la danza, por un manto de paraguas de colores. Damas y galanes, eso sí, apuraron la danza para ponerse a cubierto de la lluvia.
También se pusieron a cubierto los asistentes bajo las carpas en los pendellos en donde se ofrecían platos de la tierra como mejillones, empanada o pulpo en un buen ambiente de romería. A pesar del mal día por la lluvia, la gente no ha faltado a la cita anual de Darbo que ya lleva en fiesta desde el domingo y que este año ha sido pregonada por el ilustrador de FARO DE VIGO, “Gogue”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Evacúan de madrugada a un vigués de un velero fondeado en Arneles en la ría de Aldán
- Ataque de un hombre a varias mujeres en la avenida de Marín, en Cangas
- La Guardia Civil investiga vertidos durante unos trabajos de reparación de un barco de pasaje en Bueu
- Retenciones en la Autovía do Morrazo a las playas debido al corte de un carril por las obras de conservación del viaducto en Meira
- La Policía de Bueu denuncia a dos conductores que triplicaban y cudriplicaban la tasa de alcohol, uno de los cuales intentó huir con «desprecio a la vida de los demás»
- Un grande y profundo socavón preside el paseo del frente marítimo de Cangas
- Un detector de humos evita que una casa arda en Bueu
- Gogue enseña idomas en su pregón en Darbo