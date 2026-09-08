La lluvia anunciada para este martes cayó y con fuerza sobre Darbo, en el día grande de su Romaría, cuando más tenía que lucir ese sol que que se arrastraba desde hace días y que volverá mañana, para su multitudinaria procesión y el baile de la danza y contradanza en honor a la Virgen.

Lo que empezó con unas finas gotas acabó con una lluvia intensa que impidió salir la procesión tras la misa de las 12:30, pero no impidió el baile. La danza y contradanza se llevó a cabo en el atrio bajo el aguacero, algo que fue muy aplaudido y agradecido por el público que llenaba el entorno con aplausos y vivas.

Darbo bailó bajo la lluvia con una danza muy aplaudida y con vivas del público / José Lores

En el día grande de Darbo de este año se cambió aquella imagen habitual de la gente con gorros de papel de periódico para protegerse del sol mientras se bailaba la danza, por un manto de paraguas de colores. Damas y galanes, eso sí, apuraron la danza para ponerse a cubierto de la lluvia.

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También se pusieron a cubierto los asistentes bajo las carpas en los pendellos en donde se ofrecían platos de la tierra como mejillones, empanada o pulpo en un buen ambiente de romería. A pesar del mal día por la lluvia, la gente no ha faltado a la cita anual de Darbo que ya lleva en fiesta desde el domingo y que este año ha sido pregonada por el ilustrador de FARO DE VIGO, “Gogue”.