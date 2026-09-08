Obras
Cortan Andalucía y A Choupana al tráfico para su asfaltado
El Concello de Cangas ya instaló vallas y señales de prohibido aparcar en ambas calles
El plan de asfaltado llega tras la lluvia de este martes. Planeada la fecha ya desde hace semanas, el gobierno local tuvo la suerte de que la empresa que va a realizar el trabajo no tuviera que aplazarlo más días por culpa de la lluvia. Pero no, para este miércoles la previsión es de sol y nada de lluvia.
Así que los trabajos comenzarán en la calle Andalucía. Desde los distintos departamentos del Concello de Cangas se advierte de que la calle va a estar cortada al tráfico durante toda la jornada. También se colocaron vallas y señalización de prohibido aparcar.
Al día siguiente, el jueves, los trabajos de asfaltado se centrarán en A Choupana. Donde se tomaron las mismas medidas. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) manifiesta que aunque las obras no contemplen la instalación de servicios, porque no hace falta, se trata igualmente de un trabajo que servirá para mejorar la vida de los vecinos de ambas calles y de los que circulan por ellas. La previsión del tiempo también es buena para este día, incluso para lo que queda de la semana y más adelante, por lo que los trabajos de asfaltado se pueden realizar en buenas condiciones.
Por otra parte, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido y la concejala de Obras y Servicios, Sagrario Martínez, visitarán las obras de la piscina municipal, una vez finalizaron las obras y este servicio se volvió a abrir al público.
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