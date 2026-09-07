La Sección Oficial del FICBueu arranca con la campaña «Un setembro de cine»

La Sección Oficial del FICBueu arrancó este lunes y con ella se pone también en marcha la campaña «Un setembro de cine», una iniciativa para vincular el festival con la promoción del comercio local en colaboración con Fecimo. Los asistentes a las proyecciones durante esta semana recibirán una tarjeta con un código, que luego deberán introducir en la web comerciodomorrazo.com. En total se sortean nueve vales directos de 50 euros para estética y peluquería y habrá un sorteo final de 300 euros.

La jornada de este martes incluirá cinco cortometrajes, con pases a las 19.00 h y 21.30 h en el Centro Social do Mar. La primera cinta que se proyectará es «Rio Infinito» (2025), del cineasta portugués Gonçalo Pina. Un retrato de los miles de trabajadores que cada mañana cruzan el río Tajo desde su orilla sur para acudir a sus puestos en Lisboa. Realizan este trayecto durante toda su vida, como si se tratase de un flujo interminable de personas, tal como recoge la sinopsis del guion. La cámara se va a detener en tres de ellos: una empleada del hogar, un albañil en una obra y un repartidor.

La segunda de las proyecciones será una de producciones gallegas a concurso: «Lucus», un corto de animación de David Fidalgo. La protagonista es una joven romana, que después de experimentar una serie de visiones sobre la destrucción de su ciudad emprende un viaje para intentar robar una joya e impedir la catástrofe. Dos detalles sin ánimo de hacer espóiler. Uno: no viaja a lomos de un caballo, sino de una vaca parlante. Dos: la aventura tendrá un desenlace con unos seres que los romanos ni se podrían imaginar.

Rio Infinito / FICBueu

De esta divertida y hasta iconoclasta historia de animación se pasará a «Mango seed» [Semilla de mango, 2025], una producción australiana del director Berni Jiang. La historia de una familia de origen chino, en la que los hijos ya han nacido en Australia. Un hijo y una hija que viven a caballo entre las dos culturas, que entre ellos hablan en inglés y que sueñan con trabajos muy distintos al de su padre, un operario empleado en la carga y descarga de fruta de un mercado.

Desde Australia el FICBueu nos llevará hasta la guerra de Ucrania con «Unavailable» [No disponible, 2025], del director ucranio Kyrylo Zemlyanyi. El protagonista es un joven voluntario que trabaja en un almacén donde recoge y clasifica comida que luego se reparte por todo el país. Su madre y su abuelo viven en una zona ocupada por Rusia y él intenta que abandonen esa ciudad. Hasta un ataque ruso a un convoi humanitario.

El cierre de la segunda jornada de la Sección Oficial volverá a la animación y a una aproximación a la guerra. Esta vez a la de los balcanes. La cinta es «Paradaïz» [Paraíso, 2025], una producción canadiense de Matea Radic. Una versión animada de la propia directora regresa a Sarajevo (Bosnia) varios años después de la guerra. Una animación «absurdista», con imágenes de archivo y sus propios recuerdos resbaladizos de infancia para explorar el verdadero significado del hogar. n