Quejas vecinales por el abandono del Hórreo da Virxe, en Darbo

Vecinos de Darbo manifestan con una pancarta, en la que se puede leer «Maleza protexida polo Concello de Cangas» el abandono del denominado Hórreo da Virxe. Aseguran que están hartos de que presentar quejas en el Concello para que retiren la maleza de este hórreo que se encuentra catalogado. Dicen que hasta el tres ocasiones prometieron actuar, pero que todo sigue igual, de ahí la pancarta.

Según el investigador Xerardo Dasairas, hay pocos datos sobre el hórreo. Se sabe que fue de construcción pública y que debió de ser costeado por la antigua Coferadía de la Virgen. Recuerda que cuando la Iglesia realizaba el trabajo de inmatricular bienes trasladó al Concello la conveniencia de que se inscribiera como bien municipal. Asegura que en ese momento llevaba la cartera de Cultura la concejala nacionalista, Mercedes Giráldez.