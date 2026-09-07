La Policía de Bueu denuncia a dos conductores que triplicaban y cudriplicaban la tasa de alcohol, uno de los cuales intentó huir con «desprecio a la vida de los demás»

La Policía Local de Bueu denunció en los últimos días a dos conductores acusados de un presunto delito conta la seguridad vial. Ambos superaban triplicaban y cuadriplicaban respectivamente la tasa máxima de alcoholemia y en uno de los casos el implicado intentó huir, realizando varias maniobras peligrosas y que pusieron en riesgo al resto de usuarios de la vía.

El primero de los casos denunciados ocurrió en la madrugada del 28 al 29 de agosto, cuando los agentes de la Policía Local recibieron un aviso de un vehículo que estaba realizando derrapes en la zona de Achadiza. La patrulla localizó el automóvil y su conductor (vecino de Marín) emprendió la huida a gran velocidad y realizó varias maniobras peligrosas, según explican desde la Policía Local. Citan el caso de un adelantamiento las inmediaciones de un paso de cebra en la calle Pazos Fontenla, en pleno centro de Bueu, cuando dos peatones se disponían a cruzar.

Una vez que consiguieron interceptar el coche los agentes comprobaron que el conductor era novel [la antigüedad de su carné de conducir es inferior a un año] y presentaba signos compatibles con el consumo de alcohol. Las pruebas realizadas ofrecieron un resultado de 0,45, una tasa que triplica el máximo permitido para los conductores noveles, que es de 0,15.

Por todo ello la Policía Local de Bueu tramita una denuncia por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor «con manifiesto desprecio a la vida de los demás», que se tipifica en el artículo 381 del Código Penal. Además, se tramita otra denuncia por vía administrativa en la que se enfrenta a una sanción de 1.000 euros y a la pérdida de 6 puntos del permiso de conducir. A mayores, los agentes le incautaron a uno de los ocupantes del automóvil distintas cantidades de marihuana y hachís.

La segunda de las denuncias es de este mismo fin de semana. En esta ocasión la patrulla localizó al conductor de una motocicleta que circulaba realizando maniobras en zigzag e invadiendo el carril contrario, con el consiguiente riesgo para la seguridad del resto de usuarios.

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En las pruebas de alcoholemia el motorista, natural de Bueu, arrojó una tasa de 0,98 y 0,95, lo que significa cuadriplicar la máxima permitida. Unos resultados que suponen un posible delito contra la seguridad vial, por lo que la denuncia y las diligencias se trasladarán al Juzgado de Marín.