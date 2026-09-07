Moaña, a la espera de la Sareb para pasar As Raíñas a Casa 47

La oferta de pisos de alquiler social empieza a ser una realidad en España y este lunes fue presentado en Madrid el primer portal de vivienda pública, que pone en marcha Casa 47, la entidad estatal de vivienda y suelo, nacida de la transformación del Sepes y que absorberá muchos bienes de la Sociedad de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb) cuando ésta desaparezca en 2027, como podrían ser los terrenos de As Raíñas, en el polígono de A Xunqueira A-2.

El portal fue presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y arranca con unas primeras 800 viviendas en alquiler asequible, de las que 99 se ubican en Galicia, aunque ninguna en esta comarca ni en las provincias de Pontevedra y de Ourense. Sólo figuran en A Coruña y en Lugo, con precios de 350 a 705 euros, y una duración inicial de 14 años y posibilidad de ampliar hasta los 75. El portal pretende funcionar como las inmobiliarias tradicionales, pero con vivienda pública, facilitando la información sobre la oferta y la solicitud a los interesados que entrarían en un sorteo para la adjudicación.

En la comarca no hay oferta de vivienda pública hecha, aunque sí tres proyectos de construcción, el más avanzado el de Bueu, que promueve la Xunta en tres solares que cedió el Concello, con 21 pisos en As Lagoas, cuyo proyecto está en fase de redacción. En Cangas la Xunta quiere desarrollar un PIA (proxecto deinterese autonómico) con 300 viviendas en As Saíñas, en A Rúa, cuya aprobación está en fase de alegaciones. Y en Moaña, el Concello tiene en macha la construcción de un edificio municipal con 10 viviendas de alquiler social que albergará en las plantas bajas el auditorio y el archivo municipal. Precisamente esta semana se celebra la meas de contratación para abrir los sobres de las dos ofertas que se presentaron a la construcción del edificio, que financia el Concello con 7,3 millones a través de un crédito firmado también esta pasada semana con el BBVA.

Pero Moaña también tiene otro foco de desarrollo de vivienda pública en el Plan Parcial de A Xunqueira A-2, en As Raíñas, que quedó paralizado con la crisis del ladrillo, y en donde la Sareb se quedó con 7 solares —casi 2.000 metros— que ofreció antes del verano al Concello de Moaña de forma gratuita.

El gobierno local del BNG rechazó la cesión para que fuera dirigida al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) por entender que es quien tiene las competencias en materia de construcción de vivienda pública, aunque desde la Xunta ya le trasladaron a la alcaldesa, Leticia Santos, a finales de julio y en una reunión sin publicidad, de que no estaba interesado en asumir la titularidad ya que las parcelas no están clasificadas como suelo urbano consolidado por lo que no son aptas para que promueva vivienda protegida de forma directa. Optan más por el modelo del PIA de Cangas.

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De todas formas, la alcaldesa no arrojó la toalla y gestionó una reunión con la Sareb, que aceptó sentarse con el Concello para buscar una salida a los terrenos, pero sigue sin fecha por parte del llamado «banco malo». A finales de julio, la Sareb aceptó sentarse en aquella reunión a tres bandas que quería la regidora con la Xunta. Tras dejar pasar el mes de agosto vacacional, Leticia Santos confía en que con el inicio del curso político la Sareb ya ponga fecha a esa reunión. El interés de Leticia Santos es dar salida a estos terrenos para construir vivienda pública y considera que cumplen con los requisitos para que la Sareb los pueda trasladar a Casa 47 y promueva la construcción de pisos. A Xunqueira A-2 tiene capacidad para 297 viviendas. n