La Guardia Civil investiga vertidos durante unos trabajos de reparación de un barco de pasaje en Bueu
Un vecino alertó de que se realizaban sin medidas de contención de residuos y cerca del surtidor del muelle
La Patrulla Fiscal y de Fronteras de Marín de la Guardia Civil detectó posibles vertidos al mar durante unos trabajos de reparación que se realizaban en un catamarán de pasaje atracado en el puerto de Bueu. Los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de agosto, después de que un vecino alertase de la realización de dichos trabajos de lijado y limpieza en uno de los patines laterales de la embarcación.
Tras desplazarse al lugar, los agentes comprobaron que se estaban llevando a cabo dichos trabajos mientras la embarcación permanecía atracada y a flote, observando la presencia de polvo, fragmentos y otros residuos sólidos tanto en la zona de trabajo como flotando en las aguas portuarias próximas, según informa la Guardia Civil. En la inspección se constató que no eran visibles medios de recogida o contención para evitar los residuos generados por la reparación.
La Guardia Civil puso los hechos en conocimiento de la Capitanía Marítima de Vigo y Portos de Galicia, que son los organismos competentes para determinar la posible existencia de responsabilidades. Los hechos pueden ser constitutivos de infracciones contempladas en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, relativas a la realización de actividades susceptibles de producir contaminación en el dominio públoico portuario.
Un testigo asegura que los hechos ocurrieron de mañana cuando el barco atracaba y chocó contra el muelle. Eso no impidió, según fuentes consultadas, que el barco no volviera al mar, aunque de regreso al muelle se pusieron a arreglarlo sin posiblemente las pertinentes medidas de seguridad, con productos supuestamente inflamables y cortando con una radial a escasos 15 metros del surtidor de gasoil. Fue en ese momento cuando un vecino alertó a la Guardia Civil.
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