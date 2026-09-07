González abandona la sala tras los reproches de miembros del gobierno

Hay marejada dentro del grupo municipal del PSOE y del gobierno tripartito de Cangas. Este lunes, el edil socialista Eugenio González , encargado del área de Deportes, se levantó de la reunión habitual de gobierno de los lunes tras recriminarle algunos de sus compañeros la actitud mantenida en la presentación del equipo del Alondras Club de Fútbol, en las que tuvo palabras de agradecimiento hacia la concejala y líder del PP, Dolores Hermelo. Reprocharon al edil que la nombrara en su discurso porque ni ella ni su partido habían tenido nada que ver en la obra del nuevo campo de fútbol.

Aseguraron miembros del tripartito que si bien que era adecuado nombrar al jefe del Servicio Provincial de Deportes, Daniel Benavides, por lealtad institucional, mencionar a Dolores Hermelo no tenía lógica. También se le reprochó el hecho de que hubiese mencionado la grada del campo de fútbol, cuando era algo que el propio club Alondras no había solicitado.

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Eugenio González está en la recta final de su trabajo político. Después de años de concejal y de ocupar varios cargos en la organización del PSOE local, anunció este mismo año que no volvería a presentarse dentro de la candidatura socialista.