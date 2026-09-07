Romaría tradicional
Gogue enseña idiomas en su pregón en Darbo
El ilustrador de FARO DE VIGO cambió la taberna de Floreano por la Romaría de Darbo, la cunca de vino por la de queimada y el público aplaudió y rió con el pregón que ofreció ayer en Darbo.
Juan Calvo
No llegó José Ángel Rodríguez López «Gogue» a Darbo a terminar con la ola de calor, al contrario, su labor era mantener la alerta amarilla decretada por la Xunta de Galicia al menos hasta que se terminaran los 300 litros de queimada que la comisión de la Romería de Darbo prepara para la ocasión. Así que hasta el atrio de Darbo llegó este ilustrador de FARO DE VIGO con la tranquilidad con lo que lo haría su personaje más famoso, Floreano, experto en alargar el tiempo. "Gogue" ofreció un recital, un canto a esa Galicia marinera que tiene su propio lenguaje, que cuenta los días y los meses por romerías y la distancia por el tiempo que hay de un lugar a un famoso.
«Gogue» quiso referirse a las afinidades que hay entre Cangas y O Grove, de donde procede. Habló de esa historia compartida entre las citadas villas y crecieron alrededor de las rías. Descubrió que Cangas y O Grove podrían mantener unha conversación perfectamente seria sin que buena parte del país entendiese absolutamente nada. «Aquí un podía andar á procura dun changüí, iso, si, que no houbese un bichicoma polo medio. Nós podemos dar un rai es saír dar unha volta. Se polo camiño paramos nunha taberna, a cousa pode acabar con guarinais, que ten a enorme vantaxe de servir para case calquera bebida que teña adiante. E se a conversa se anima e alguén conta algo difícil de creer, sempre queda un recurso que xa no veu de ningún barco ni precisa traducción: Tócalle o sacho. E listo». Comentó que preparando el pregón le llegó otra expresión, muy de Cangas: «¡Ese home...!». Añadió que el símbolo del loureiro se entiende en las dos rías. «É probablemente un dos poucos sistemas de sinalización que non necestiaron actualizarse en séculos. «Despois de eso, un sabe como entra. Como sae é outra cousa. E de esa outra historia sabe bastante Floreano, que leva máis de 30 anos entrando na taberna coa mesma naturalidade coa que outros entran no Parlamento. Aí a partida pode esperar, pero a actualidade non: Arredor dunha mesa discútese o que pasa nas vilas mariñeiras e, se queda tempo, arranxase tamén o resto do país. Todo cunha cunca diante, opinión formada e esa tranquilidade que dá saber qu eas grandes decisións tomadas na taberna raramente chega a executarse». El pregón concluyó con un canto a las romerías tradicionales, a la danza y a la contradanza y con un ¡Viva Darbo!.
Pero para mantener esa ola de calor que contiene el olor de verano, «Gogue» se puso de dibujar en directo a sus personajes. «E nestas libertades que, as veces, se toman os personaxes: Floreano instalouse en O Grove; Monchiña marchou para Cambados e Don Ramón, que é cura, anda últimamente na procura de parroquia. Con esa acollida en Darbo, igual lle dou algunha referencia»..
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