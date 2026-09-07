El gobierno sigue a la espera de que Litoral ceda las naves de Ojea a Cangas

Ni hubo respuesta del Ministerio de Transición Ecológica en su momento ni la hay ahora de la Xunta de Galicia. El Concello de Cangas sigue sin conseguir la cesión de las naves de Ojea, cuya decisión compete ahora del gobierno gallego, al transferirse las competencias de litoral.

El gobierno local presentó, va a hacer un año, un proyecto básico de ejecución de las naves de Ojea, con el propósito de que obtener la cesión, cuestión que en ese momento dependía del Ministerio de Transición Ecológica. Pero no hubo respuesta. El completo y aplaudido proyecto de Rodrigo Currás cayó en saco roto, al menos para el Estado, que no contestó a la completa solicitud del Concello de Cangas. La Xunta, de momento, tampoco muestra sus intenciones respecto a ese patrimonio industria, que está en manos de Litoral y catalogado. El silencio sobre la petición de concesión es absoluto por parte de Litoral.

Si alguna novedad hay en el asunto son los movimientos del Concello de Cangas y Zona Franca para desbloquear la situación. Con la intención de construir un aparcamiento subterráneo en Ojea, las dos administraciones antes mencionadas quieren que la cesión no solo alcance a las naves de Ojea, que son las conocidas como las de Córdoba, sino toda la explanada y también la zona de juegos de la Alameda Nueva, que sería una de las entradas del futuro parking, si se logra la cesión, que al ser el próximo año electoral se complica, porque con la misma se permitirá a la Zona Franca actuar en todo Ojea y construir el tan ansiado parking subterráneo, que tanto necesita Cangas en la zona centro de la villa.

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El gobierno local de Cangas sigue esperando respuesta de Litoral, y no ceja en mandar recados para que tome una decisión tan fundamental.