Fiesta tradicional
Darbo, con los Satélites y Fredy
La Romaría de Darbo celebra este martes su día grande con la mirada puesta en el cielo, ante los avisos de los expertos del tiempo, que anuncian precipitaciones a partir de las 13.00 horas
Juan Calvo
Día grande de Darbo. Toca misa solemne con procesión y danza y contradanza. Las buenas previsiones de tiempo que tenía el presidente de la Romaría, Constante Soliño, para este martes ya no lo son tanto. Dan lluvia a partir de las 13.00 horas. Habrá que ver la fuerza con la que cae para saber si puede deslucir o no los actos religiosos y esa danza y contradanza pagana que se baila desde hace siglos. También puede suceder que las previsiones estén equivocadas y que todo salga bien.
La misa solemne está prevista para las 12.30 horas. Será cantada por el grupo musico-vocal Mornura. Al finalizar las oraciones, procesión, en la que se lleva en andas a la Virgen de Darbo, que es Santa María y a su madre, Santa Ana.
Entorno al pregón del domingo se produjeron varias noticias. La primera y, en primicia, la dio Constante Soliño. Anunció que para el próximo año actuará en la Romaría el histórico grupo «Os Satélites». También se produjo un improvisado homenaje al entrenador del Fortuna, que lo fue en su momento del Alondras, donde también jugo: Fredy Álvarez. Allí mismo recibió un improvisado homenaje por parte de la comisión de fiestas. Fredy Álvarez salió de Darbo con una camiseta de las fiestas, que fue pregonada por el pregonero, Gogue. El entregador agradeció este homenaje, que no estaba previsto en el programa.
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