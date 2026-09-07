Elecciones
Daniel Chapela pide una política patrimonial basada «na conservación e promoción»
El concejal no adscrito reprocha al gobierno local que «pretenda construír infraestruturas sen coidar o que xa existe» y pone como ejemplo el «nulo» mantenimiento de las mámoas de Castiñeiras
D.García
El concejal no adscrito de Bueu, Daniel Chapela, reclama una política patrimonial «baseada na conservación e na promoción» y critica la gestión del bipartito BNG-PSOE, que califica como «a da galiña, que desfai coas patas o que fai co pico». El edil reconoce que la inauguración de la sala del Bueu Romano supoen una buena noticia, pero en su opinión «non oculta que existe unha carencia total de planificación». Pone como ejemplo el «nulo» mantenimiento de las mámoas de Castiñeiras o el estado de los paneles interpretativos repartidos por todo el ayuntamiento.
Chapela anuncia que en octubre presentará un decálogo con «actuacións urxentes» en patrimonio cultural y natural de cara a las elecciones municipales del año 2027, en la que concurrirá como candidato de la agrupación de electores Bueu Merece. El concejal urge al ejecutivo a realizar «actuacións básicas e urxentes, como o mantemento dos espazos patrimoniais». En este sentido ironiza con que «despois de varios anos de queixas, o BNG foi incapaz de repoñer os paneis informativos de puntos totalmente diferentes do noso concello».
El edil no adscrito defiende que el patrimonio cultural y natural representa «un activo moi relevante» para todos los municipios, que genera beneficios en todos los aspectos. «A posta en valor de todo este tesouro que temos no noso municipio é unha xanela de oportunidades de cara á desestacionalización do turismo», argumenta. Chapela sostiene que supondría un «turismo de maior calidade e cun maior impacto económico na vila» y puso como ejemplo «evidente» las presentaciones literarias organizadas este verano por la Librería Miranda.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil desarticula dos grupos dedicados a la sustración de gasoil de camiones tras detectar un vehículo con garrafas en Moaña
- Evacúan de madrugada a un vigués de un velero fondeado en Arneles en la ría de Aldán
- Ataque de un hombre a varias mujeres en la avenida de Marín, en Cangas
- Retenciones en la Autovía do Morrazo a las playas debido al corte de un carril por las obras de conservación del viaducto en Meira
- Darbo alarga un día más su estancia en la Romaría
- Un grande y profundo socavón preside el paseo del frente marítimo de Cangas
- Un detector de humos evita que una casa arda en Bueu
- Trabajar a 50 metros de altura en la Autovía do Morrazo