El Concello pide la cesión por 20 años de la Casa del Mar de Aldán para biblioteca

El Concello de Cangas solicitó a la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Política Social e Igualdade la cesión de uso de una zona de la Casa del Mar de Aldán para destinarla a biblioteca por un tiempo de 20 años. El gobierno local considera de interés público municipal disponer del citado espacio para desarrollar actividades de carácter cultural, educativo, social y comunitario, especialmente para la prestación de un servicio de biblioteca y otras actividades de promoción de la lectura y dinamización cultural de la parroquia de Aldán. Señala que la utilización estable del mencionado espacio por el Concello permitirá garantizar su conservación, apertura a la ciudadanía y aprovechamiento para fines de interés general, integrado en la programación municipal de equipamientos y servicios culturales. Solicita, también, el Concello que se permita el acondicionamiento y mejora que resulten necesarias.

La cesión quedaría vinculada al mantenimiento de la finalidad pública indicada y se instrumentaría mediante el negocio jurídico patrimonial que resulte procedente conforme a la naturaleza y titularidad del inmueble. Además, el Concello solicita la documentación técnica, patrimonial y administrativa que deban presentar para complementar la tramitación de la cesión.

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Una parte de la Casa del Mar de Aldán se destina desde hace muchos años a consultorio médico de referencia para los pacientes de las parroquias de Aldán y de O Hío. La parte sobre la que el Concello de Cangas quiere actuar precisa una actuación importante por parte del propio Concello, ya que no se encuentra en las mejores condiciones de mantenimiento, como el propio centro de salud. El gobierno espera obtener una rápida respuesta.