El Concello de Moaña, libre de pagar a una vecina que se cayó en el paseo de A Xunqueira

La Plaza nº 2 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Pontevedra ha desestimado el recurso de una vecina de Moaña que había presentado una solicitud de responsabilidad patrimonial, por importe de 56.152 euros, contra el Concello por una caída en el antiguo paseo de madera de A Xunqueira.

La sentencia desestima el recurso de reposición interpuesto por la mujer contra la desestimación de la solicitud de responsabilidad patrimonial por parte del Concello, al entender que no se ha probado que el punto exacto en donde cayó la mujer correspondía, real y exactamente, con otros puntos del paseo que en informes de la Policía Local anterior y posterior a la fecha de la caída, en marzo de 2020, figuran como que presentan defectos.

Los agentes que vieron a la mujer tras la caída cuando realizaban una patrulla ordinaria la encontraron sentada y se quejaba de un hombro. Les dijo que mientras caminaba con su marido se cayó al suelo, por lo que la patrulla realizó una inspección ocular, observando que el trazado en planta se encontraba irregular debido al hundimiento de tablones de madera y que estaba deteriorado, pero no pudieron afirmar que la caída pudiera ser por el mal estado del paseo.

Los hechos ocurrieron cerca de las diez de la mañana. La mujer señaló que cayó al tropezar con unas tablas en mal estado, que sobresalían de las demás. Su marido iba delante cuando escuchó a su mujer quejarse, dio la vuelta y la vio en el suelo, pero no vio cómo fue la caída. La demandante alegaba que la mala situación del paseo era conocida por el Concello puesto que, al poco tiempo, optó por desmontar totalmente la pasarela de madera y sustituirla por un carril de zahorra y cemento. Alegaba que el Concello obvió la obligación de velar porque no existiera ningún tipo de peligro en la vía pública y, en su caso, de señalizar, vallar o advertir a los usuarios, y que el accidente se produjo por el descuido y dejadez de la administración.

Por parte del Concello se solicitó la desestimación de la demanda e imposición de costas procesales, alegando que no se había acreditado el nexo causal, que si bien la demandante sufrió unas lesiones, en ningún momento se probó que fueran consecuencia de tropezar con tablas en mal estado y que el lugar era conocido por ella. Explica que no existe ninguna reclamación en el Concello por una caída en este paseo, sin perjuicio de la buena visibilidad existente que reconoce tanto la demandante como los informes policiales. Además, la mujer no identifica ningún desperfecto en la zona de la pasarela en donde supuestamente se cayó ni la Policía, ni el técnico municipal advierten de ellos por lo que no se puede identificar ninguna zona en mal estado de mantenimiento. Es más, el Concello realiza, de manera constante, labores de mantenimiento cuando se le informa de incidencias.

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El Tribunal sentencia que la demanda no puede continuar porque la mujer no acreditó que la caída y lesiones fueran consecuencia del mal funcionamiento del servicio público, que el Concello no cumplía con su deber de preservar la seguridad, que aunque hay informes de la Policía sobre el mal estado del paseo no se probó que el punto exacto en donde cayó la mujer se corresponda con esos puntos, que su marido no vio directamente la caída y que se trata de un paseo de madera y no se puede exigir a la Adminisdtración que lo mantenga «liso ni raso como si fuese asfalto». Insiste en que el Concello hace mantenimiento y que el hecho de que cambiar el material del paseo no supone reconocimiento de responsabildiad alguna. Sobre la cuantía demandada, falla que no hay valoración concreta de los daños con informe médico, basándose en uno de seguimiento sin entidad suficiente.