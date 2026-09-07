Patrimonio
El Concello de Cangas limpia con un tractor la maleza que rodeaba el Hórreo da Virxe
Operarios municipales desbrozaron por completo la zona y quitaron la pancarta que decía «Maleza protexida polo Concello de Cangas»
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Cangas
Al día siguiente de que apareciera publicada la información de los vecinos de Darbo en la que denunciaban el abandono del Hórreo da Virxe, operarios municipales desbrozaron por completo la zona, quedando el monumento al descubierto, al mismo tiempo que retiraron la pancarta que decía: «Maleza protexida polo Concello de Cangas».
Comentan los vecinos que a primera hoy de la mañana de este lunes, el Concello envió un tractor. Los operarios municipales retiraron la maleza más gruesa y anunciaron que en días sucesivos vendría a desbrozar a pie lo que faltaba.
Los vecinos lamentan que se hubiera tardado tanto, cuando esta actuación dejó claro que era solo una cuestión de voluntad.
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