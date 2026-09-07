«Bueu y la historia de los Massó es una de las coincidencias más bonitas que me ha pasado desde que estoy en España»

La Sección Oficial del FICBueu arrancó este lunes con las primeras proyecciones y coloquios en el Centro Social do Mar. Una de las invitadas a esta primera sesión fue la actriz cubana Paula Massó, protagonista de «Norheimsund», un cortometraje dirigido por Ana Alpizar. La cinta está rodada en La Habana y el nombre alude a un pueblo de Noruega, donde vive un hombre que a través de internet y las redes sociales intenta aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de la protagonista, interpretada por Paula Massó.

-No sé si le han contado que una parte fundamental de la historia de Bueu durante los dos últimos siglos está relacionada con la industria de la conserva del pescado, cuyo máximo exponente fueron los Massó, una familia de fomentadores procedente de Cataluña. Un legado que, entre otras cosas, incluye el Museo Massó, donde se realizó la presentación oficial del FICBueu. ¿De dónde viene su apellido Massó?

-Mi apellido viene por la parte paterna, de mis abuelos, que vivían en el oriente de Cuba. Y, en realidad, encontrarme aquí con la historia de los Massó ha sido una de las casualidades más bonitas que me han sucedido desde que llegué. Me hizo mucha ilusión descubrir ese vínculo y, de alguna manera, sentí una energía muy bonita, como si este encuentro me dijera: «Tengo que estar aquí, tengo que venir a Bueu».

-Con estos antecedentes, ¿qué supone para usted la invitación del festival para acudir a Bueu por la proyección de «Norheimsund»?

-Me hacía mucha ilusión venir a este festival porque, desde que tuve la oportunidad de salir de Cuba, es el primer certamen al que puedo asistir fuera del país con el cortometraje. Y la verdad es que representa algo muy importante para mí en este momento, por los procesos personales que estoy viviendo. Poder venir aquí, conocer y disfrutar de este lugar, que me parece maravilloso, ha sido muy especial. Además, siento que hay una sensibilidad artística muy bonita en la gente de aquí, una manera de vivir y de relacionarse con el arte que me ha resultado muy cercana. Así que estoy muy feliz de poder estar y de vivir esta experiencia.

Paula Massó delante del Museo Massó antes de entrar este lunes a la sesión de la Sección Oficial en la que se proyectaba "Norheimsund", del que es la actriz protagonista. / Estudio Prolight/FICBueu

-La temática de «Norheimsund» es doblemente dura: el turismo sexual y la búsqueda de casi cualquier vía de escape para salir de Cuba. Una historia que lejos de ser anecdótica creo que se le plantea a muchas jóvenes cubanas. ¿Conoce casos reales de jóvenes que hayan vivido esta situación?

-La oportunidad de participar en el cortometraje surgió a través de un casting. De hecho, llegué un poco tarde porque hasta ese momento no sabía si iba a poder asistir ese día, y fue allí donde conocí a Ana [Alpizar], la directora. Ella ya me había visto anteriormente en otro trabajo que había hecho, así que tuvimos ese primer encuentro y, aproximadamente un mes y medio después comenzamos a rodar. Sí que conozco casos reales de jóvenes que han vivido situaciones parecidas a las que plantea «Norheimsund». Y, desgraciadamente, creo que hay mucho de normalizado en este tipo de situaciones dentro de la isla. Cuando la realidad se vuelve tan cruda, las personas terminan buscando mecanismos, herramientas de salida y también formas de defenderse ante determinadas circunstancias. Siento que una de las cosas que puede resultar difícil de comprender desde Europa es lo que significa para alguien en Cuba tener la posibilidad de viajar. No necesariamente se percibe la dimensión que puede tener para nosotros poder salir del país, conocer otros lugares, expandir nuestros horizontes y hacerlo con normalidad. En Cuba, muchas veces viajar puede sentirse casi como una súplica. Es algo que deseas profundamente y que no siempre está a tu alcance. Y creo que desde ahí se pueden entender muchas de las decisiones que toman algunas personas. No para justificarlas, sino para intentar comprender el contexto del que vienen y las circunstancias que las llevan a buscar, a veces a cualquier precio, una posibilidad de salida.

Cuando la realidad se vuelve tan cruda, las personas terminan buscando mecanismos, herramientas de salida y también formas de defenderse ante determinadas circunstancias. Siento que una de las cosas que puede resultar difícil de comprender desde Europa es lo que significa para alguien en Cuba tener la posibilidad de viajar

-¿Cómo cree que se sentirá el espectador europeo al ver a ese hombre de Noruega intentando engañar y aprovecharse de la situación desesperada de una joven cubana y de su madre?

-Con el cortometraje quisimos hacer algo interesante: que Norheimsund pudiera ser esa ciudad de Noruega, pero al mismo tiempo pudiera estar en cualquier otro lugar del mundo. La persona que llega a través de ese personaje podría venir de Norheimsund o de cualquier otro sitio. Para nosotros era importante que no estuviera necesariamente ligado a un país concreto, porque eso nos permitía hablar de un fenómeno mucho más amplio. En Cuba existe una idea bastante arraigada de que todo lo que viene de fuera está bien y representa posibilidad, independientemente de dónde venga. Y respecto al espectador europeo, espero que pueda acercarse a la historia desde esa perspectiva, pero también entendiendo que esto no es algo exclusivo de los europeos ni de los noruegos. En todos los lugares hay personas de todo tipo y existen muchas posibilidades de que situaciones como esta ocurran. Al final, creo que la película intenta hablar más de una relación de poder y de vulnerabilidad que de una nacionalidad concreta.

-La historia está ambientada y rodada en La Habana. ¿Cómo fue el rodaje? ¿Se encontraron con problemas o impedimentos?

-Rodar en La Habana es un ejercicio maravilloso precisamente porque siempre te encuentras con desafíos. Es un contexto en el que tienes que desarrollar constantemente herramientas para dar solución a las cosas que van surgiendo en un proceso tan tenso y tan complejo como es un día de rodaje. Siempre aparecían situaciones imprevistas, pero también creo que encontrarte con ellas le daba una posibilidad tremenda a la historia y a la película. Te obligaba, de manera muy natural, a moverte, a buscar opciones, a reinventarte constantemente. Y, de alguna manera, esas circunstancias también aportaban un nivel de verdad que creo que era muy valioso para lo que estábamos contando. Por supuesto, siempre intentas que las dificultades no vayan a más. Al final La Habana, como el personaje que es, le aportó ese toque de dificultad y virtud, y encuentro en eso mucha belleza.

Siento que una de las cosas que puede resultar difícil de comprender desde Europa es lo que significa para alguien en Cuba tener la posibilidad de viajar. No necesariamente se percibe la dimensión que puede tener para nosotros poder salir del país, conocer otros lugares, expandir nuestros horizontes y hacerlo con normalidad. En Cuba, muchas veces viajar puede sentirse casi como una súplica

-«Norheimsund» ha estado en la Mostra de Venecia y en Sundance. ¿Llegaron a imaginar en algún momento una acogida semejante?

-Yo no esperaba todo lo que después sucedió con el cortometraje. Me enfrenté al proceso con muchísimas ganas, lo disfruté y me estaba sintiendo muy bien, pero también lo viví un poco como una flecha que uno lanza y nunca sabe exactamente hasta dónde va a llegar. Creo que así sucede muchas veces cuando ruedas algo: haces tu trabajo, entregas todo lo que tienes y después la película comienza su propio camino. Y yo tuve una tranquilidad muy grande ya que para mí era fundamental estar presente en lo que estaba viviendo, en el rodaje, en el personaje, en vínculo con el equipo y en todo lo que estaba sucediendo en ese momento, sin pensar demasiado en lo que podía venir después. Por eso, todo lo que ha sucedido con «Norheimsund» posteriormente se ha recibido como un regalo y una oportunidad.

-Ahora mismo reside en Madrid. ¿Cómo fue su proceso para salir de Cuba e instalarse en España?

-Venir aquí con el corto es materializar un deseo muy profundo que tenía de poder conocer otros lugares a través de mi trabajo. Y como todo proceso de cambio está siendo desafiante y virtuoso. Estoy muy agradecida por ello. Por otra parte, Madrid tiene el encanto de esa ciudad que es grande pero cobija y me he sentido arropada.

Un fotograma del cortometraje «Norheimsund», que se proyectó este lunes en el FICBueu. / Cedida

-«Norheimsund» se estrenó oficialmente en 2025 y desde aquel entonces la situación en Cuba ha empeorado aún más, con los apagones y las sanciones del gobierno de Donald Trump. ¿Cómo es ahora mismo el día a día en su país?

-El día a día en Cuba actualmente producto de la crisis tan abrupta que vivimos es una jornada de retos. Y solo puedo desear que más temprano que tarde el sol salga nuevamente para todos en la isla, los que decidan estar y los que decidan partir.

-¿Tiene nuevos proyectos cinematográficos pendientes de estrenar o rodaje?

-Ahora mismo, estoy aterrizando aún, no hay proyectos en este momento más que aprender de esta cultura que, afortunadamente, no siento distante