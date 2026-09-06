Tarde de calor y folclore en Berducedo
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Las buenas condiciones meteorológicas acompañaron la celebración, en la tarde del sábado, del XXX Festival Folclórico Virxe dos Milagres de Berducedo-Piñeiro, en Moaña, todo un clásico en la programación del final del verano en la comarca. Actuaron la asociación anfitriona ACF Solaina, las Cantareiras Arco da Vella de Domaio y desde la comarca del Val Miñor el grupo «Os terribles de Donas», un histórico de la música popular..
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