Protección Civil de Cangas homenajea a los colectivos Agaela y O Farolillo en su patrón
Los actos se celebran el sábado y el domingo próximos
La agrupación distingue también, entre otros, al IES A Paralaia y a una alumna marroquí por el diseño de la nueva aplicación de trabajo
Ya hay programa de celebración del patrón de Protección Civil de Cangas, prevista para el próximo sábado y domingo 12 y 13 y que incluye el tradicional homenaje a entidades y personas que se distinguen por su acción social y su colaboración con la agrupación además de a voluntarios que cumplen 25 años de servicio.
El acto central de homenaje será el domingo, a las 11:00, en el salón de plenos del Concello con siete homenajeados. De entidades serán la Asociación Galega de Afectados de Esclerose Múltiple (Agaela) y O Farolillo, encargada de la procesión marítima del Carmen. De igual forma recibirán reconocimiento el Instituto A Paralaia de Moaña y su alumna Chaima Idimchouc por el diseño de la aplicación de la agrupación. La relación de Protección con esta alumna surgió, como señala el presidente, Ceráreo Coya, casi de casualidad. En este centro se imparte un curso de programación informática y uno de los compañeros que conoce a la profesora le habló del sistema de gestión rudimentario con el que trabajaban y se acordó desarrollar unaapliación con el alumnado del curso. El d iseño de esta alumna de origen marroquí, fue el que mejor se adaptada y la aplicación ya está en pruebas, lo que, según Coya, facilitará una gestión más eficaz del trabajo, de horarios o de formación.
En el acto también serán homenajeados Gerardo Trujillo Martín, que fue médico en el Centro de Salud y que siempre ayudó a mejorar los conocimientos sanitarios a los voluntarios, con el que la agrupación sigue manteniendo contacto peser a haberse ido a Vigo; el comandante de la Guardia Civil, Alfredo Castro, que fue teniente en Canmas. Los voluntarios homnenajeados son Jaime Fernándeez y Gonzalo Vázquez.
El sábado habrá una jornada de puertas abiertas en la alameda, sin simulacro de rescate como en otras ediciones, pero sí con exposición de vehículos y material en donde se pueden hacer prácticas de reanimación RPC o de antiincendios.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil desarticula dos grupos dedicados a la sustración de gasoil de camiones tras detectar un vehículo con garrafas en Moaña
- La Policía Local de Cangas detiene en una persecución a un individuo al que se le encuentran 13 envoltorios con cocaína
- El moañés afectado por el desplome de un talud de la Autovía sigue con la casa sepultada
- Ataque de un hombre a varias mujeres en la avenida de Marín, en Cangas
- Detenido por violencia de género en Moaña tras discutir y romper el móvil de su pareja
- Retenciones en la Autovía do Morrazo a las playas debido al corte de un carril por las obras de conservación del viaducto en Meira
- Agosto se cierra con problemas de barcos en A Borna y de picaduras en A Xunqueira
- Darbo alarga un día más su estancia en la Romaría