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Protección Civil de Cangas homenajea a los colectivos Agaela y O Farolillo en su patrón

Los actos se celebran el sábado y el domingo próximos

La agrupación distingue también, entre otros, al IES A Paralaia y a una alumna marroquí por el diseño de la nueva aplicación de trabajo

Actos de celebración del año pasado del patrón de Protección Civil de Cangas.

Actos de celebración del año pasado del patrón de Protección Civil de Cangas. / Pablo Hernández Gamarra

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Cristina González

Ya hay programa de celebración del patrón de Protección Civil de Cangas, prevista para el próximo sábado y domingo 12 y 13 y que incluye el tradicional homenaje a entidades y personas que se distinguen por su acción social y su colaboración con la agrupación además de a voluntarios que cumplen 25 años de servicio.

El acto central de homenaje será el domingo, a las 11:00, en el salón de plenos del Concello con siete homenajeados. De entidades serán la Asociación Galega de Afectados de Esclerose Múltiple (Agaela) y O Farolillo, encargada de la procesión marítima del Carmen. De igual forma recibirán reconocimiento el Instituto A Paralaia de Moaña y su alumna Chaima Idimchouc por el diseño de la aplicación de la agrupación. La relación de Protección con esta alumna surgió, como señala el presidente, Ceráreo Coya, casi de casualidad. En este centro se imparte un curso de programación informática y uno de los compañeros que conoce a la profesora le habló del sistema de gestión rudimentario con el que trabajaban y se acordó desarrollar unaapliación con el alumnado del curso. El d iseño de esta alumna de origen marroquí, fue el que mejor se adaptada y la aplicación ya está en pruebas, lo que, según Coya, facilitará una gestión más eficaz del trabajo, de horarios o de formación.

En el acto también serán homenajeados Gerardo Trujillo Martín, que fue médico en el Centro de Salud y que siempre ayudó a mejorar los conocimientos sanitarios a los voluntarios, con el que la agrupación sigue manteniendo contacto peser a haberse ido a Vigo; el comandante de la Guardia Civil, Alfredo Castro, que fue teniente en Canmas. Los voluntarios homnenajeados son Jaime Fernándeez y Gonzalo Vázquez.

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El sábado habrá una jornada de puertas abiertas en la alameda, sin simulacro de rescate como en otras ediciones, pero sí con exposición de vehículos y material en donde se pueden hacer prácticas de reanimación RPC o de antiincendios.

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