Moaña aplaza la manifestación de la sanidad del día 27 por la fiesta de los "turcos" en Cangas

Vecinos de Moaña cumplieron ayer 252 semanas consecutivas de movilizaciones por el regreso del Punto de Atención Continuada (PAC) de urgencias al centro de salud, con una concentración ante el nuevo edificio sanitario de Sisalde. En la misma, la alcaldesa, Leticia Santos; y el portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, informaron del aplazamiento de la manifestación que estaba convocada para el domingo 27 al impedir la asistencia de colectivos de fuera, como de Cangas por la fiesta turca «A defensa da Vila» y otra actividad del colectivo de Marín en Seixo.

Igualmente señalaron que la concentración de esta semana se traslada del domingo al jueves a las 12:00, también ante el centro desalud, para poder participar el domingo en la marcha de DOIA Salud Mental que se realiza en Moaña.

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Santos indicó que es «insólito» que después de tantas concentraciones, movilizaciones, mociones, debates en el Parlamento y de instar la ejecución del convenio llegando a la vía judicial, la consellería siga con la callada por respuesta al Concello o que cuando responde el conselleiro en el Parlamento se burle de las preocupaciones de los vecinos. Por eso volvió a decir que Caamaño «debería de estar más que destituido si el gobierno de la Xunta fuera serio». Insistió en que la apertura del centro de salud ccon un equipo para atender urgencias por la tarde de lunes a viernes y la ampliación de la ambulanci a 24 horas, no es el PAC, sino un refuerzo, por lo que dijo que las movilizaciones tienen que seguir y anunció que ya se está preparando el contencioso para reclamar las urgencias por la vía judicial.