Lunes en el FICBueu con cortos de Galicia, Mongolia, EE UU, Cuba y Francia

El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) inicia este lunes las proyecciones de su Sección Oficial después de una jornada de domingo en la que la doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia e investigadora en cine de los primeros tiempos y en las figuras pioneras de la historia cinematográfica, Irene de Lucas Ramón, presentó «O Cardeno FICBueu» con un recorrido de trabajos de ciencia ficción de distintas épocas de los que la autora hizo una selección de 11 que se proyectaron en la Sección Retrospectiva, ayer a mediodía. Por la tarde arrancaron las primeras proyecciones de las secciones de competición de «Descubertas» y «GZ_00» con cortos de Galicia.

Irene de Lucas Ramón en la presentación de "O Cuaderno". / FICBueu

La Sección Oficial de esta 19ª edición del FIC reúne 28 cortos en seis programas. La primera sesión de hoy con proyecciones a las 19:00 y a las 21:30 incluye cinco piezas y entre una y otra está previsto un coloquio de cineastas, a las 20:30 horas, con Ángel Suanzes, que presenta el primero de los cortometrajes a competición de España (Galicia) bajo el título «Escala un cincuenta mil» (2026). Junto a él estará también la actriz protagonista del corto «Norheimsund» Paula Massó. El corto está ambientado en julio de 1974, en un momento de cambio político en España, y centrado en carmen, una mujer que pasa de una vida ligada a la figura paterna a otra vinculada a su marido.

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Imagen del corto "Norheimsund". / FICBueu

Desde Portugal y Francia llega «Playa de piedra», de Sofía Bost (2024) que se sitúa a comienzos de los años 90 y acompaña a Leonor, una cuidadora portuguesa que viaja a Francia con Vera, una niña de 8 años que va a pasar sus vacaciones con su padre francés y su nueva familia. Le sigue la proyección de «Norheimsund», de Cuba-Estados Unidos, obra de Ana A. Alpizar(2025), en al que el romance a distancia de una joven cubana con un hombre de Noruega mayor que ella parece ofrecerle la posibilidad de una nueva vida para ella y para su madre, hasta que esta imagen idealizada comienza a venirse abajo. Para presentarla estará en Bueu, la actriz protagonista Paula Massó, que participa también en el coloquio posterior. «Una ventana orientada al sur», de Francia-Mongolia (2025) de Lkhagvculam Purev es la siguiente propuesta. Cuenta la historia de una pareja veinteañera que vive en Mongolia con su hija de 6 años. A punto de divorciarse, buscan la felicidad en apartamentos en edificios de gran altura que parecen vacíos. Cierra el programa «Caminé a través de la pared», una producción de EE UU-España (2025) de Pablo Larcuen en torno a una esposa y madre que descubre que tiene el poder de atravesar paredes.