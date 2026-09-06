Un grande y profundo socavón preside el paseo del frente marítimo de Cangas

El socavón quer hay en el paseo del f rente marítimo de Cangas, cerca de la estación de autobuses, lleva vallado desde el mediados de agosto sin que se haya podido solucionar esta peligrosa situación. La competencia sobre este tramo es de Portos de Galicia y el Concello comunicó ya la situación en el mes de agosto, para este jueves, volverlo a hacer, aportando fotografías de cómo está, porque fue a peor, se hizo más grande y más profundo. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) teme que Portos de Galicia encargue de las obras al Concello, que está dispuesto a intervenir, pero tuvo que cerciorarse, primero, de que allí no había una tajea que supusiera cerrar en falso el agujero. Ya tiene el informe de Aqualia de que no y por eso volvió la alcaldesa a comunicarse con Portos de Galicia. Ahora mismo, el personal de Obras del Concello está con los arreglos de los colegios, ante el inicio del cuso académico.