Evacúan de madrugada a un vigués de un velero fondeado en Arneles en la ría de Aldán

El servicio de Gardacostas de Galicia procedió en la madrugada de este domingo, y a petición del servicio de urgencias médicas del 061, a la evacuación, por vía marítima, de un hombre de unos 65 años, de Vigo, de un velero que se encontraba fondeado en la playa de Arneles, al final de la ría de Aldán y O Hío. El operativo se realizó en torno a las cinco de la madrugada. El hombre, que padecía un fuerte dolor de espalda que lo inmovilizaba, fue trasladado hasta el puerto de Aldán en donde esperaba una ambulancia.

El yate, de 16 metros de eslora, fue remolcado de forma temporal al puerto de Sanxenxo por la embarcación auxiliar Sebastián de Ocampo, de Gardacostas, que también fue la que previamente evacuó al enfermo. El puerto base de este velero es Punta Lagoa en A Guía, en Vigo.

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El barco de recreo estaba anclado muy cerca de donde fondea habitualmente el "Valoira B", del empresario fundador de Zara, Amancio Ortega, que este fin de semana regresó a la ría aprovechando las buenas condiciones metorológicas.