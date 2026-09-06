El curso escolar arranca con una "sangría" de casi 300 alumnos menos

La comarca de O Morrazo no es ajena a la crisis de la natalidad que se vive a nivel general y se refleja en las cifras de matrícula de cada curso escolar que empieza desde hace una década. Las de este año 2026/27 suponen una «sangría» de alumnos, con 290 menos que en el curso anterior de 2025/2026 entre los tres municipios de Cangas, Moaña y Bueu. El curso escolar comenzará este miércoles día 9 con una estimación de 6.362 estudiantes en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato,con una caída en todas las etapas, salvo en el Bachillerato en Moaña, según los datos desglosados por municipios presentados este domingo por la Consellería de Educación. El curso pasado, se estrenó con 6.652 y hace una década eran 7.619, cuando todavía las clases empezaban algo más tarde para ESO y Bachiller (2.882 alumnos) que para Infantil y Primaria (4.737)

Cangas, con 9 centros educativos, estrena este curso con 3.354 alumnos, 113 menos que el anterior, de los que 484 son en Infantil (pierde 6); 1.284 son en Primaria (69 menos) sige con 0 alumnos en educación especial; mantiene 1.154 en ESO y baja 7 en Bachillerato, con 432.

En Moaña, con 11 centros, están llamados a iniciar las clases 1.920 estudiantes. Este municipio baja en 83 alumnos. Empiezan 285 en Infantil (37 menos), 798 en la etapa de Primaria (uno menos), sigue con 0 en educación especial y baja a 593 los estudiantes en la ESO ya por debajo de la barrera de los 600 (pierde 69 alumnos). En cuanto a la etapa de Bachillerato, los datos son positivos en este municipio y aumenta el número de alumnos en sus dos institutos con 242 frente a los 220 del curso anterior (gana 22 estudiantes).

Con respecto a Bueu, un municipio con cinco centros educativos, suma este curso 1.088 alumnos y baja en 94 con respecto al anterior. Arranca Infantil con 190 matriculados y pierde 6 con respecto a un año; lo hace con 451 en la etapa de Primaria en donde baja en 17 alumnos. Sigue, según los datos de la consellería, con un alumno en Educación Especial y baja a 375 en la etapa de ESO, en donde pierde también 17 estudiantes. En Bachillerato baja del centenar de alumnos y el municipio se sitúa con 71 con una pérdida de 54. Es la etapa en donde más alumnado pierde Bueu.

Los Concellos han estado durante el verano realizando labores de mantenimiento en los colegios y apuran estos días las puestas a punto. En Cangas sigue el problema del agua de la traída contaminada por las tuberías interiores en los colegios de Nazaret y Espiñeira y en el IES Rodeira, que ya se arrastra desde hace tiempo. Este instituto comenzará el curso sin cafetería al haber renunciado la empresa al no salir las cuentas. En O Hío, el Concello abrirá un camino escolar seguro.

Instalaciones de la Escola Municipal de Música de Moaña en la rectoral de Meira. / Fdv

Nuevos instrumentos en la Escola Municipal de Música de Moaña

Además de los colegios e institutos, las escuelas de música también se ponen a punto para el inicio de un nuevo curso. La concejala de Cultura de Moaña, Coral Ríos, asegura que mantuvo una reunión con la directora de la Escola Municipal, María Jesús Gutiérrez, para abordar el nuevo curso y organizar el arranque. Recuerda que todos los profesores fueron dotados de instrumentos nuevos durante este año, con una inversión de 10.000 euros; y también se afinaron los pianos y se limpiaron todos los instrumentos de préstamo al alumnado.

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Por otro lado se abordó una gran limpieza general al final del curso pasado y se llevó al Punto Limpio todo el material obsoleto que estorbaba, ganando espacio en als aulas. Durante el verano se aprovechó para hacer arreglos de carpintería y ahora se acomete otra limpieza para recibir al alumnado, con una matriculación récord al cubrirse las 203 plazas en todos los instrumentos.