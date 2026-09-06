Balance de las Festas do Cristo 2026
Cultura afirma que se consolidó un modelo diverso, participativo y vinculado a Cangas
La organización destaca la celebración de actos en diversos espacios, la capacidad de reacción ante la lluvia y que la campaña de promoción alcanzó los 800.000 perfiles de visualización
Juan Calvo
Con inusitada rapidez, la concejala de Cultura, Xiana Abal (BNG), tiene ya el balance de las Festas do Cristo, cuando aún no pasó ni una semana de las mismas. En su opinión, la edición de las Festas do Cristo de 2026 consolida la apuesta del Concello por una celebración diversa, participativa y estrechamente vinculada a la identidad de la villa. Mantiene que fueron once días de programación continuada, del 21 al 31 de agosto, que permitieron combinar música, verbena, propuestas familiares, cultura popular, folclore y tradición en un programa distribuido por diferentes espacios y concebido para todos los públicos. Asegura que el cambio de localización de la programación musical a las naves de Ojea, una de las principales novedades de esta edición, permitieron contar con un nuevo espacio para los directos de las Fiestas del Cristo, con una elevada asistencia en las distintas jornadas.
El balance sostiene que la nueva distribución de los espacios permitió hacer convivir los conciertos y las noches de verbena con una programación de menor formato y con una presencia destacada de la cultura popular y del tejido asociativo
Uno de los aspectos especialmente valorados en el balance realizado por los diferentes departamentos municipales fue la capacidad de reacción ante los cambios provocados por las inclemencias del tiempo. La lluvia obligó a modificar parte de la planificación prevista, trasladar actividades al Auditorio Municipal y reprogramar conciertos. La coordinación entre las áreas municipales, producción y los equipos artísticos permitió buscar alternativas en tiempos muy reducidos y dar continuidad a la programación. «La dimensión y duración de las Festas do Cristo también exigió una coordinación continuada entre departamentos y servicios municipales, dispositivos de seguridad y emergencias, empresa proveedora, equipos técnicos, artistas y entidades participantes, con la producción a cargo de la empresa Adral». En este sentido, el Concello destaca especialmente el trabajo desarrollado por personal municipal de Obras y Servicios, Protección Civil, Policía Local, contratación, subvenciones, personal del Auditorio y limpieza viaria»
El balance habla de unas fiestas tranquilas y sin incidentes. El dispositivo incluyó la supervisión de la atracciones y la coordinación interdepartamental.
También se indica que, por primera vez, las Festas do Cristo contaron con un canal propio e Instragram, creada para reunir la programación, ofrecer información actualizad y acompañar el desarrollo de las fiestas desde las semanas previas hasta el final. La respuesta de esta primera experiencia permitió acercase a las 800.000 reproducciones, con una importante circulación de algunas de las principales piezas de campaña. La publicación de la programación completa superó las 71.700 reproducciones y llegó a más de 21.500 cuentas mientras que el video principal de campaña alcanzó las 40.000 reproducciones.
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