Caballos sueltos en Domaio

El colegio de Domaio, por un momento, parecía el rancho de Bonanza. La Policía Local de Moaña dejó allí a los caballos que andaban sueltos por la carretera EP-1103, muy cerca del citado centro escolar. Una vez se identificó al propietario, los caballos regresaron a su particular rancho.

Comienzo del curso político en Cangas

Comenzó el curso político con fuerza en Cangas. El PP local, con Dolores Hermelo a la cabeza, asistió ya a la primera clase magistral que ofrecieron Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo. Allí se encomendaron a las redes sociales, que el Papa no beatifica, pero que si lo hace la derecha desde su derrochada humildad. Y quienes tuvieron también su primer día de clase ante las elecciones municipales que se celebrará el junio del próximo año fueron los concejales del BNG. La alcaldesa, Araceli Gestido, la concejala Xiana Abal y el edil Antón Iglesias cogieron el barco de pasaje para ir a Vigo el viernes. Después de recibir las consignas adecuadas regresaron a Cangas otra vez por mar. Quienes no recibieron aún las directrices para este curso político, con el que concluye un mandato, fueron los socialistas, que preparan un gran asalto. De Alternativa dos Veciños sabemos poca cosa. Ya saben que todo lo deciden en asamblea, hasta acordar si hacen asamblea o no; todo un debate filosófico a lo Monty Python. De Esquerda Unida habrá pronto noticias que agitarán el mercado político, y habrá que ver si pueden jugar los extranjeros en sus filas. Ya me entienden.