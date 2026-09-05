La velutina, con 789 nidos retirados en O Morrazo, genera 240 vacunaciones en el área

La avispa velutina llegó para quedarse y su amenaza sigue ahí, verano tras verano, pese a las campañas de control y de retirada y eliminación de nidos que se realiza desde la Xunta con el apoyo de los Concellos y de los apicultores con colmenas que son los grandes afectados por los ataques y que siguen provocando un peligro para las personas.

Desde la Consellería de Sanidade señalan que no tienen un censo de personas que han tenido que recibir asistencia sanitaria por picaduras de velutina, pero sí los que han acudido a los servicos de alergología para ser vacunados frente a estas posibles picaduras en los últimos años.

Desde el año 2022, 240 personas se han vacunado anualmente frente a la picadura de velutina en el área sanitaria de Vigo, a la que pertenecen los municipios de Cangas y de Moaña y otras 139 personas lo hacen en el área sanitaria de Pontevedra, comenzando 19 de ellas la inmunización este mismo año.

Con respecto a la retirada y eliminación de nidos, los datos de este año hasta el 1 de septiembre, arrojan unas cifras que confirman el calibre de la plaga de la velutina ya que se ha multiplicado. Solo entre los tres concellos e Cangas, Moaña y Bueu ya suman 795, casi el doble de todos los registrados por la Xunta en estos municipios en 2025.

Del total de nidos este año, 308 fueron retirados en Moaña, 304 en Cangas y 183 en Bueu. La Xunta cuenta desde 2020 con un plan centralizado de retirada de nidos de velutina al que están adheridos 313 concellos que se fueron incorporando desde los primeros 285 de hace 6 años. La retirada se realiza a través de la empresa pública Seaga y los vecinos afectados con nidos en sus vividendas o fincas -hay muchos nidos enterrados también bajo matorral- pueden dar aviso a través del teléfono 012.

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También los apicultores ayudan al control de esta plaga y en O Morrazo son muy activos a través de la delegación de la Asociación Galega de Apicultura (AGA), que ya trabaja desde primeros de año en la campaña de trampeo con la colocación del líquido atrayente para capturar las avispas reinas. Juan Alonso, de Moaña, asegura que posee datos de 25 trampas, 19 de ellas colocadas en la parroquia de Tirán y 6 en la parroquia de O Carme que generaron 1.649 capturas. De estas, 1.025 cayeron en el mes de marzo; 508 en abril y 101 en mayo. Las 19 trampas de Tirán capturaron este año 1.248 (813 en marzo, 353 en abril y 77 en mayo). Las 6 de O Carme capturaron 391 (212 en marzo, 155 en abril y 24 en mayo). n