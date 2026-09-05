Mundo del motor
Ride N’Nice volverá a reunir cientos de coches en Domaio
La concentración está organizada para el domingo 13 de septiembre
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Moaña
La Asociación cultural Ride N’Nice, un colectivo sin ánimo de lucro dedicado a la cultura del motor, vuelve a Domaio para celebrar su concentración anual en el mirador de Fontenla, el domingo 13 de septiembre.
El año pasado, esta concentración, que ahora cumple su cuarta edición, reunió a 350 vehículos y en este 2026 esperan superarlo con una concentración dedicada a la cultura del motor, pruebas de sonido, música y diferentes propuestas. Se celebra de 12:00 a 21:30 con entrada a 5 euros.
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