Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaGalicia suma 500 grandes fortunasEl precio de un preparador de profesConstrucción de pisos en la playa de Santa MartaReal Sociedad - CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Mundo del motor

Ride N’Nice volverá a reunir cientos de coches en Domaio

La concentración está organizada para el domingo 13 de septiembre

Concentración de coches del año pasado en Domaio.

Concentración de coches del año pasado en Domaio. / Fdv

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina González

Moaña

La Asociación cultural Ride N’Nice, un colectivo sin ánimo de lucro dedicado a la cultura del motor, vuelve a Domaio para celebrar su concentración anual en el mirador de Fontenla, el domingo 13 de septiembre.

El año pasado, esta concentración, que ahora cumple su cuarta edición, reunió a 350 vehículos y en este 2026 esperan superarlo con una concentración dedicada a la cultura del motor, pruebas de sonido, música y diferentes propuestas. Se celebra de 12:00 a 21:30 con entrada a 5 euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Local de Cangas detiene en una persecución a un individuo al que se le encuentran 13 envoltorios con cocaína
  2. La Guardia Civil desarticula dos grupos dedicados a la sustración de gasoil de camiones tras detectar un vehículo con garrafas en Moaña
  3. Un vecino de Vigo muere en la isla de Ons, por causas naturales, y trasladan su cuerpo en barco a Bueu
  4. El moañés afectado por el desplome de un talud de la Autovía sigue con la casa sepultada
  5. La alcaldesa de Cangas presenta un informe legal que indica que la vigilancia y sanción del tráfico en caminos rurales dentro de O Hío y Liméns es de la Policía Local
  6. Lío en el protocolo político de la procesión del Cristo
  7. Detenido por violencia de género en Moaña tras discutir y romper el móvil de su pareja
  8. Agosto se cierra con problemas de barcos en A Borna y de picaduras en A Xunqueira

Ride N’Nice volverá a reunir cientos de coches en Domaio

Ride N’Nice volverá a reunir cientos de coches en Domaio

Homenaje de las Festas de Meira a Adicam.

La Policía Local de Cangas lleva a los tribunales al gobierno local

La Policía Local de Cangas lleva a los tribunales al gobierno local

Aparece en una finca la cruz original del cruceiro de San Roque

El FICBueu invita a pensar el futuro a partir de la ciencia ficción

El FICBueu invita a pensar el futuro a partir de la ciencia ficción

Moaña firma la recepción del castro de Montealegre, sobre la Autovía do Morrazo, que ya es del Concello

Moaña firma la recepción del castro de Montealegre, sobre la Autovía do Morrazo, que ya es del Concello

El plan director para Banda do Río, en Bueu: cinco fases y una inversión de 20 millones

El PP denuncia la desaparición de su pancarta sobre las viviendas sociales en O Con y rajada la de Domaio

El PP denuncia la desaparición de su pancarta sobre las viviendas sociales en O Con y rajada la de Domaio
Tracking Pixel Contents