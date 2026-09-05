Ride N’Nice volverá a reunir cientos de coches en Domaio

La Asociación cultural Ride N’Nice, un colectivo sin ánimo de lucro dedicado a la cultura del motor, vuelve a Domaio para celebrar su concentración anual en el mirador de Fontenla, el domingo 13 de septiembre.

El año pasado, esta concentración, que ahora cumple su cuarta edición, reunió a 350 vehículos y en este 2026 esperan superarlo con una concentración dedicada a la cultura del motor, pruebas de sonido, música y diferentes propuestas. Se celebra de 12:00 a 21:30 con entrada a 5 euros.