Tráfico
Retenciones en la Autovía do Morrazo a las playas debido al corte de un carril por las obras de conservación del viaducto en Meira
La carretera principal de la comarca revive las caravanas de años pasados
Las altas temperaturas de este sábado, por encima de los 30 grados, han provocado una importante afluencia de vehículos hacia las playas de O Morrazo y las primeras retenciones de la jornada en la Autovía. Las colas se registraron durante la mañana en sentido Cangas, a la altura del viaducto de A Mó, en Meira, donde las obras de conservación obligan a mantener cerrado uno de los carriles de circulación.
Los trabajos comenzaron este martes y afectan a los más de 400 metros de longitud del viaducto y al entorno del enlace de Meira. En este tramo, la circulación se realiza con un único carril por sentido, como ocurría años atrás, cuando esta carretera todavía funcionaba como corredor.
La elevada afluencia de vehículos hacia las playas y la reducción de capacidad de la vía han hecho que las colas regresasen este sábado a la principal carretera de O Morrazo, dejando imágenes que recuerdan a las habituales retenciones de años pasados.
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