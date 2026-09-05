Lembranzas celebra dos días de música tradicional en la alameda, eirado do Costal y atrio de Cangas
Organiza el festival Recalada Son el sábado y domingo 12 y 13 de septiembre
La Asociación Cultural Lembranzas da Ría de Cangas organiza el sábado y domingo 12 y 13, en colaboración con el Concello, el Festival Recalada Sons para promver y divulgar la cultura tradicional con las actividades centrales en la Alameda Vella, pero también con actuaciones y programación en el Eirado do Costal, entorno de la iglesia, Praza da Constitución y local O Adro.
El festival, presentado esta semana con responsables del gobierno local de Cangas, arranca el próximo sábado a las 11:00 con una feria de artesanía con puestos relacionados con la cultura tradicional, en la Alameda Vella en donde a las 12:30 está prevista una foliada que abrirá Ai Hoxi y a las 21:00, en el palco de música habrá conciertos con A Murga de Lembranzas, Lagharteiras y Triade.
El mismo sábado a las 11:30 hay cantigas y romances con O Cegho de Matamá e Aldariña de Candeán que empezarán en el entorno de la iglesia para ir cantando por las distintas calles; Y a las 17:30, en el otro espacio del Eirado do Costal, actúa Lembranzas con el espectáculo «Ciclo do ano», a las 17:30. La programaqción del sábado también incluye cantos de taberna en O Adro a las 19:00..
El domingo está más orientado al público infantil. Se presenta el libro «Aida e Rosa cantadeiras de Moscoso», de Luis Prego, en la alameda (11:00) que ofrecerá un obradoiro de pandeiro a las 12:00 en la Casa da Bola. Tras el libro, a las 11:30, hay el espectáculo para niños «Son animal» de Paco Nogueiras y a las 12:30 se celebra una foliada infantil en la alameda. La programación concluye con obradoiro de Manolo Cobras de baile agarrado.
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