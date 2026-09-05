Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaFinanciación autonómicaOfertas de empleoLa ría de Vigo sigue calentándoseCompraventa de viviendaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Lembranzas celebra dos días de música tradicional en la alameda, eirado do Costal y atrio de Cangas

Organiza el festival Recalada Son el sábado y domingo 12 y 13 de septiembre

Presentación del festival con miembros del gobierno de Cangas.

Presentación del festival con miembros del gobierno de Cangas. / Fdv

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina González

La Asociación Cultural Lembranzas da Ría de Cangas organiza el sábado y domingo 12 y 13, en colaboración con el Concello, el Festival Recalada Sons para promver y divulgar la cultura tradicional con las actividades centrales en la Alameda Vella, pero también con actuaciones y programación en el Eirado do Costal, entorno de la iglesia, Praza da Constitución y local O Adro.

El festival, presentado esta semana con responsables del gobierno local de Cangas, arranca el próximo sábado a las 11:00 con una feria de artesanía con puestos relacionados con la cultura tradicional, en la Alameda Vella en donde a las 12:30 está prevista una foliada que abrirá Ai Hoxi y a las 21:00, en el palco de música habrá conciertos con A Murga de Lembranzas, Lagharteiras y Triade.

El mismo sábado a las 11:30 hay cantigas y romances con O Cegho de Matamá e Aldariña de Candeán que empezarán en el entorno de la iglesia para ir cantando por las distintas calles; Y a las 17:30, en el otro espacio del Eirado do Costal, actúa Lembranzas con el espectáculo «Ciclo do ano», a las 17:30. La programaqción del sábado también incluye cantos de taberna en O Adro a las 19:00..

Noticias relacionadas

El domingo está más orientado al público infantil. Se presenta el libro «Aida e Rosa cantadeiras de Moscoso», de Luis Prego, en la alameda (11:00) que ofrecerá un obradoiro de pandeiro a las 12:00 en la Casa da Bola. Tras el libro, a las 11:30, hay el espectáculo para niños «Son animal» de Paco Nogueiras y a las 12:30 se celebra una foliada infantil en la alameda. La programación concluye con obradoiro de Manolo Cobras de baile agarrado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil desarticula dos grupos dedicados a la sustración de gasoil de camiones tras detectar un vehículo con garrafas en Moaña
  2. La Policía Local de Cangas detiene en una persecución a un individuo al que se le encuentran 13 envoltorios con cocaína
  3. El moañés afectado por el desplome de un talud de la Autovía sigue con la casa sepultada
  4. Ataque de un hombre a varias mujeres en la avenida de Marín, en Cangas
  5. La alcaldesa de Cangas presenta un informe legal que indica que la vigilancia y sanción del tráfico en caminos rurales dentro de O Hío y Liméns es de la Policía Local
  6. Lío en el protocolo político de la procesión del Cristo
  7. Detenido por violencia de género en Moaña tras discutir y romper el móvil de su pareja
  8. Agosto se cierra con problemas de barcos en A Borna y de picaduras en A Xunqueira

Lembranzas celebra dos días de música tradicional en la alameda, eirado do Costal y atrio de Cangas

Dos empresas optan para construir el edificio del auditorio y viviendas de alquiler social en Moaña

Dos empresas optan para construir el edificio del auditorio y viviendas de alquiler social en Moaña

El calor se ceba con Cíes y Ons: cinco urgencias atendidas en menos de media hora en el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia

Retenciones en la Autovía do Morrazo a las playas debido al corte de un carril por las obras de conservación del viaducto en Meira

Berducedo acoge hoy el festival folclórico Virxe dos Milagres

La batalla por patrullar el rural de Cangas salta a los tribunales

La batalla por patrullar el rural de Cangas salta a los tribunales

Aulas a punto para un curso con menos horas lectivas de profesores

Ride N’Nice volverá a reunir cientos de coches en Domaio

Ride N’Nice volverá a reunir cientos de coches en Domaio
Tracking Pixel Contents