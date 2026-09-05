Homenaje de las Festas de Meira a Adicam.

Por fin se pudo entregar esa placa con la que la comisión de fiestas de Meira quiso rendir homenaje a la Asociación de Diagnosticad@s de Cáncer de Mama (Adicam). Hay que recordar que el acto tuvo que suspenderse como consecuencia de la lluvia que se le antojó por caer en mala hora.

El balón que reparte el Alondras

Hubo momentos de confusión en el acto de presentación del Alondras; de confusión política, que se entienda. Porque gobierno local y oposición estaban juntos, que no revueltos, en el recién inaugurado campo de hierba artificial, que financió el Concello de Cangas. Allí estaban el concejal de Deportes, el socialista Eugenio González, y la portavoz del Partido Popular, que no se pierde una, Dolores Hermelo. Ambos se repartieron el balón con la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y la edil socialista, Sagrario Martínez.

Las banderas rojas y amarillas en Cangas

Hubo muchas banderas y demasiadas cosas pintadas con los colores de la bandera española el día de la concentración a favor de Ceuta, en la que el PP de Cangas se convirtió en protagonista. Una imagen que hacía tiempo que no se veía en Cangas ; pues sí. No vale que se cuente la de la celebración del Mundial de Fútbol, que no hay que confundir la velocidad con el tocino. Que aún no está todo atada y bien atado, que aún hay pelea.

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