Dos empresas optan para construir el edificio del auditorio y viviendas de alquiler social en Moaña

La licitación para la construcción del edificio que albergará el auditorio, archivo municipal y 10 viviendas de alquiler social en Sisalde en Moaña, promovido por el Concello frente al nuevo centro de salud, cerró el plazo con la presentación de dos ofertas.

Este miércoles día 9, está previsto que se reúna la mesa de contratación en el Concello para la apertura del sobre con las ofertas para adjudicarse esta obra que se ha licitado por 7,3 millones de euros (IVA incluido) y que el Concello financiará al 100% con un préstamo con el BBVA. Dicho préstamo fue aprobado en el pleno municipal del mes de julio con los votos de la mayoría absoluta del gobierno nacionalista. La oposición PP y PSOE siempre se ha posicionado en contra de esta operación por considerar que hipoteca el Concello durante 15 años, que es el plazo total de la operación.

Precisamente esta misma semana la alcaldesa, Leticia Santos (BNG) formalizó la firma del préstamo con el banco, con las condiciones aprobadas de Euribor a 3 meses +0,35, tipo de interés de demora del 2% y ese plazo total de 15 años, con 2 iniciales de carencia y los 13 restantes de amortización.

La alcaldesa de Moaña se enfrenta en este final de año a dos grandes operaciones económicas, por un lado ésta que atañe sólo al municipio de Moaña; y por otra como presidenta de la Mancomunidad de O Morrazo, que gestiona la recogida de la basura, para el nuevo macrocontrato del servicio, que también quiere sacar adelante en octubre para que las nuevas tarifas entren en vigor el 1 de enero de 2027 como ya había acordado el ente supramunicipal a principios de año Por otro lado, también afronta el Contencioso contra la Xunta por la apertura del centro de salud de Sisalde sin el Punto de Atención Continuada (PAC) de las urgencias de Moaña.

Edificio del futuro auditorio y viviendas de alquiler social de Moaña. / FDV

El nuevo edificio de Sisalde se ubica en un solar de 983,74 metros cuadrados que obtuvo el Concello por cesión en el desarrollo urbanístico de este polígono, en donde el Concello cedió también el terreno al Sergas para el centro de salud. La construcción, según el proyecto de la UTE de arquitectos José García Anta y Fernando Eiroa Lorenzo, incluye bajo y tres plantas con las 10 viviendas de alquiler social distribuidas en las plantas 2ª y 3ª (5 en cada planta) y dos sótanos con garajes y trasteros. El auditorio ocupará la planta baja por donde también estará el portal de las viviendas; y parte de la primera planta, en donde se ubica el archivo municipal.

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Las viviendas, de las cuales dos son adaptadas, son de tres tipos, dependiendo de la superficie y con cocina incorporada o no. Los tamaños de los pisos son de 66,37; 66,70 y 71,76 metros cuadrados. Las de 66,70 metros serán tres por planta y habrá una unidad por planta de las otras dos. Con respecto al auditorio tendrá una capacidad para 395 butacas y un escenario de 12 por 10 metros. Según el proyecto del edificio, el auditorio tendrá una superficie útil de 709,67 metros cuadrados a los que se añaden 110,38 en la primera planta. Cuenta con todo el apoyo de la Plataforma Proauditorio que se creó para reivindicar un auditorio cuando fracasó la viabilidad del diseñado en el polígono urbanístico de A Xunqueira A-2. n