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Un detector de humos evita que una casa arda en Bueu

El fuego se produjo al quedar una sartén al fuego sin estar los moradores en la vivienda

Uno de los bomberos en las labores de control del fuego en la cocina de la vivienda.

Uno de los bomberos en las labores de control del fuego en la cocina de la vivienda. / Fdv

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Cristina González

Los bomberos de O Morrazo acudieron en la tarde del sábado a Bueu a sofocar un incendio que se declaró en una casa en Portomaior, en Cela, y que se pudo controlar gtracias a que saltó la alerta del detector de humos. Los moradores no estaban en ese momento en la vivienda, en donde había quedado una sarten al fuego. Ardió parte de la cocina.

Los propietarios estaban comiendo fuera y les saltó la alerta del detector por lo que les dio tiempo a reaccionar rápido y avisar a los bomberos.

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