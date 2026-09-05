Festival Internacional de Cinema FICBueu
El cine de ciencia ficción toma Bueu
Las Xornadas Cinematográficas centraron la segunda jornada de sábado del Festival Internacional de Cinema (FICBueu) que este domingo ya ofrece proyecciones a competición y tiene como protagonista el cine de ciencia ficción
El FicBueu dedicó la jornada de ayer, la segunda de este certamen que se prolonga hasta el día 19, a reflexionar sobre el cine contemporáneo en las Xornadas Cinematográficas, que se celebraron en el Centro Social do Mar. Hubo mesas redondas y clases magistrales a lo largo de todo el día con la participación de diferentes profesionales de la crítica, del guion, de la dirección de escena o de revistas que abordaron cuestiones como la representación política, la autocensura, la cultura de la cancelación, las fronteras entre industria e independencia o la cacapidad real del audiovisual para construir formas de resistencia. También hubo cine al final con la proyección, a las 20:30, de «Les Rendez vous dÁnna» (1978), del belga Chantal Akerman, sobre una directora de cine que viaja por Europa y la gente, que se siente atraída por ella, tiende a revelarle sus secretos más íntimos.
Las Xornadas se abrieron con la mesa redonda «Límites, potenciais e paradoxos da representación do cinema contemporáneo» con Layla Martínez (editora que está escribiendo su primer guion), Oriol Erausquin (graduado en Filosofía y activista) y Ricci Galiano (formado en dirección de escena y teatro y que investiga el papel del arte y la cultura como mediaciones políticas). Abordaron los riesgos de la sátira y de la caricatura cuando se reduce un fenómeno político a burla y de que el humor tiene la capacidad de normalizar comportamientos marchistas, racistas o autoritarios a través de la ficción. Analizaron casos como el de Torrente o de las comedias televisivas como «La que se avecina», en la que la reproducción de frases de personajes representados de forma cómica como machistas o racistas puede llegar a normalizarse en la sociedad. También hablaron del pueblo palestino y la manera en que una parte del audiovisual occidental tiende a situarlo exclusivamente en el lugar de víctima y que puede invisibilizar la capacidad de organización, resistencia o construcción de un proyecto político.
El crítico español Antonio José Navarro ofreció la clase magistral 2Autocensura e cancelación no cinema» tomando la figura de Pier Paolo Pasolini como hilo conductor. Por su parte, Jara Yáñez, directora de la revista «Caimán Cuadernos de Cine», abordó en «Fronteiras difusas: a industria e as súas marxes» la dificultad de de establecer una separación clara entre el cine industrial y el independiente. Casos como el de «Sirat» o el de la productora «El Deseo» sirvieron para analizar el papel de los festivales, especialmente Cannes, como espacios de legitimación e impulso internacional. En «Colonización audiovisual e resistencia performativa», Álvaro Peña (coordinador de Cine Divergente), Yago Paris (docente de Humanidades en la Juan Carlos de Madrid), Pepa Llausás (analista de narrativas) y Ariadna Cordal (directora y montadora), se cuestionó el mantenimiento de la posición combativa.
Programa para el domingo
Este domingo el FICBueu habla de ciencia ficción. Lo hace en la proyección de la sección «Retrospectiva», a las 12:30, con 11 piezas seleccionadas por Irene de Lucas Ramón, doctora en Comunicación Audiovisual, investigadora y directora de cortos, que presenta a las 11:00 el Cuaderno FICBueu, en donde analiza la relación entre la narrativa de ciencia ficción, la experimentación visual y el formato corto. En esta sección se pueden ver las proyecciones de «La charcutería mecánica» (Francia, 1895), «Demonio de Rayos X» (Reino Unido, 1897), «Gugusse y el autómata» (Francia, 1897), «Las consecuencias del feminismo» (Francia, 1906), «El hotel eléctrico» (Francia, 1908), «Un día después de cien años» (Japón, 1933) «Es peligroso asomarse», (Bélgica-Francia, 1984), «El ataque de los robots de Nebulosa A-5» (España, 2008), «Skhizein» (Francia, 2008), «Máquina del tiempo de un minuto» (Reino Unido, 2014) y «Realidad +» (Francia, 2014).
A las 18:00 horas comienza la sección competitiva de «Descubertas» con las proyecciones de «Ópera» (Cracia, 2025), «Merrimundi» (Chile, 2025). «Espíritu» (Estados Unidos-Francia, 2025) y «Río de Janeiro continúa lindo» (Bélgica-Brasil,-Suiza, 2025).
A las 20:00 es la sección competitiva con las cintas gallegas GZ-00, en la que se presentan a premio 5 proyecciones: «A voz de todas as cousas», «A través», «Furada negra», «Moon safari» y «Broom broom follar».
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