El cine de ciencia ficción toma Bueu

El FicBueu dedicó la jornada de ayer, la segunda de este certamen que se prolonga hasta el día 19, a reflexionar sobre el cine contemporáneo en las Xornadas Cinematográficas, que se celebraron en el Centro Social do Mar. Hubo mesas redondas y clases magistrales a lo largo de todo el día con la participación de diferentes profesionales de la crítica, del guion, de la dirección de escena o de revistas que abordaron cuestiones como la representación política, la autocensura, la cultura de la cancelación, las fronteras entre industria e independencia o la cacapidad real del audiovisual para construir formas de resistencia. También hubo cine al final con la proyección, a las 20:30, de «Les Rendez vous dÁnna» (1978), del belga Chantal Akerman, sobre una directora de cine que viaja por Europa y la gente, que se siente atraída por ella, tiende a revelarle sus secretos más íntimos.

Las Xornadas se abrieron con la mesa redonda «Límites, potenciais e paradoxos da representación do cinema contemporáneo» con Layla Martínez (editora que está escribiendo su primer guion), Oriol Erausquin (graduado en Filosofía y activista) y Ricci Galiano (formado en dirección de escena y teatro y que investiga el papel del arte y la cultura como mediaciones políticas). Abordaron los riesgos de la sátira y de la caricatura cuando se reduce un fenómeno político a burla y de que el humor tiene la capacidad de normalizar comportamientos marchistas, racistas o autoritarios a través de la ficción. Analizaron casos como el de Torrente o de las comedias televisivas como «La que se avecina», en la que la reproducción de frases de personajes representados de forma cómica como machistas o racistas puede llegar a normalizarse en la sociedad. También hablaron del pueblo palestino y la manera en que una parte del audiovisual occidental tiende a situarlo exclusivamente en el lugar de víctima y que puede invisibilizar la capacidad de organización, resistencia o construcción de un proyecto político.

Imagen del corto gallego "A través". / FIC

El crítico español Antonio José Navarro ofreció la clase magistral 2Autocensura e cancelación no cinema» tomando la figura de Pier Paolo Pasolini como hilo conductor. Por su parte, Jara Yáñez, directora de la revista «Caimán Cuadernos de Cine», abordó en «Fronteiras difusas: a industria e as súas marxes» la dificultad de de establecer una separación clara entre el cine industrial y el independiente. Casos como el de «Sirat» o el de la productora «El Deseo» sirvieron para analizar el papel de los festivales, especialmente Cannes, como espacios de legitimación e impulso internacional. En «Colonización audiovisual e resistencia performativa», Álvaro Peña (coordinador de Cine Divergente), Yago Paris (docente de Humanidades en la Juan Carlos de Madrid), Pepa Llausás (analista de narrativas) y Ariadna Cordal (directora y montadora), se cuestionó el mantenimiento de la posición combativa.

Programa para el domingo

Este domingo el FICBueu habla de ciencia ficción. Lo hace en la proyección de la sección «Retrospectiva», a las 12:30, con 11 piezas seleccionadas por Irene de Lucas Ramón, doctora en Comunicación Audiovisual, investigadora y directora de cortos, que presenta a las 11:00 el Cuaderno FICBueu, en donde analiza la relación entre la narrativa de ciencia ficción, la experimentación visual y el formato corto. En esta sección se pueden ver las proyecciones de «La charcutería mecánica» (Francia, 1895), «Demonio de Rayos X» (Reino Unido, 1897), «Gugusse y el autómata» (Francia, 1897), «Las consecuencias del feminismo» (Francia, 1906), «El hotel eléctrico» (Francia, 1908), «Un día después de cien años» (Japón, 1933) «Es peligroso asomarse», (Bélgica-Francia, 1984), «El ataque de los robots de Nebulosa A-5» (España, 2008), «Skhizein» (Francia, 2008), «Máquina del tiempo de un minuto» (Reino Unido, 2014) y «Realidad +» (Francia, 2014).

"La charcutería mecánica" que se puede ver en la sección "Retrospectiva". / FIC

A las 18:00 horas comienza la sección competitiva de «Descubertas» con las proyecciones de «Ópera» (Cracia, 2025), «Merrimundi» (Chile, 2025). «Espíritu» (Estados Unidos-Francia, 2025) y «Río de Janeiro continúa lindo» (Bélgica-Brasil,-Suiza, 2025).

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A las 20:00 es la sección competitiva con las cintas gallegas GZ-00, en la que se presentan a premio 5 proyecciones: «A voz de todas as cousas», «A través», «Furada negra», «Moon safari» y «Broom broom follar».